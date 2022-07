Mondiali di Scerma: 25 azzurri a Il Cairo

14-07-2022 09:10

Non solo Mondiali di Atletica. Ci sono anche, negli stessi giorni i Mondiali di Scherma a Il Cairo che arrivano a meno di due mesi dagli Europei di Antalya.

Sono 25 gli azzurri selezionati dai CT Nicola Zanotti per la sciabola, Dario Chiadò per la spada e Stefano Cerioni per il fioretto.

Nella giornata di ieri le prime partenze con gli sciabolatori Pietro Torre e Michele Gallo, che venerdì cercheranno il pass per il tabellone principale a cui sono già certi di partecipare per diritto di ranking Gigi Samele e Luca Curatoli.

Con loro anche gli spadisti Davide Di Veroli e Gabriele Cimini, che saranno invece in pedana sabato con l’obiettivo di raggiungere tra i migliori 64 che disputeranno poi la fase finale i compagni Andrea Santarelli e Federico Vismara.

Domenica sarà poi la giornata dei preliminari di sciabola femminile in cui saranno due le azzurre impegnate, Eloisa Passaro e Michela Battiston. Oltre a Rossella Gregorio, infatti, proprio nelle ultime ore anche Martina Criscio ha avuto accesso direttamente al tabellone principale a seguito della rinuncia per infortunio della giapponese Risa Takashima, che ha fatto avanzare tra le migliori 16 del ranking mondiale la sciabolatrice foggiana.

Sei in tutto, dunque, gli atleti italiani che saranno protagonisti nei primi tre giorni delle fasi preliminari del Mondiale del Cairo. Sono già qualificati per diritto di ranking, infatti, gli azzurri del fioretto maschile Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Giorgio Avola (che nella prova a squadre sarà poi sostituito da Guillaume Bianchi), così come le fiorettiste Alice Volpi, Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Martina Favaretto, e le spadiste Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria.

Da lunedì 18 luglio, le giornate assegneranno le medaglie individuali

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI 2022

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi