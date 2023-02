Mondiali di Sci, dopo la prima metà della Combinata, Brignone al comando

Brignone ha rifilato ben 71 centesimi alle prime inseguitrici

06-02-2023 13:09

Federica Brignone si è posizionata davanti a tutte a metà gara della combinata alpina femminile ai Mondiali di Méribel. La valdostana ha messo in scena un supergigante semplicemente perfetto, privo di sbavature, concluso in 1’10”28 sfrecciando velocissima sulla “Roc de Fer”.

Brignone ha rifilato ben 71 centesimi alle prime inseguitrici, Ragnhild Mowinckel e la ticinese Lara Gut-Behrami, che però non prenderanno parte allo slalom. Per l’Italia una medaglia iridata di specialità manca da ben 22 anni, St. Anton 2001, quando Karen Putzer vinse il bronzo.

La giornata dell’Italia è continuata con Elena Curtoni, quarta a 78 centesimi, che tenterà di giocarsi le sue carte nello slalom pomeridiano, sfruttando anche l’ottima condizione della pista. Quinta a 90 centesimi da Brignone l’austriaca Ramona Siebenhofer, seguita dalla detentrice del titolo Mikaela Shiffrin, sesta a 96 centesimi dalla testa. Settima l’austriaca Franziska Gritsch a 1”07.

Sofia Goggia ha chiuso al ventesimo posto: la campionessa bergamasca, che non parteciperà allo slalom, ha sfruttato l’occasione per saggiare la pista, in vista della gara di supergigante prevista mercoledì 8 febbraio. Out Marta Bassino, fuori dopo un errorino su di un dosso nella parte centrale, quando stava viaggiando con degli ottimi tempi, appena alle spalle di Brignone.

Federica Brignone ha spiegato: “Non bisogna perdere di vista l’obiettivo. Io non sono una slalomista, ma posso fare delle ottime manches ed è quello che cercherò di fare attaccando. Il mio obiettivo è quello di andare al massimo, di fare la mia miglior manche e vedere cosa succede. Spero di far vedere il mio miglior slalom, che non ho magari mai fatto vedere in Coppa del mondo. Bisogna concentrarsi sul tracciato, evitando di strafare come ho fatto a Cortina. Bisogna riuscire a fare quello che è nelle proprie corde e farlo al meglio, questa è l’unica ricetta che funziona”