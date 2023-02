Mondiali di sci, gigante: vince Odermatt, doppietta svizzera

Il grande favorito della vigilia recupera nella seconda manche, precedendo Meillard e l'austriaco Schwarz, che era in testa dopo la prima prova

17-02-2023 15:40

La Svizzera si prende primo e secondo posto nel gigante ai Mondiali di sci di Courchevel. Vince il favorito della vigilia, Marco Odermatt, secondo a 58 centesimi dopo la prima manche. Medaglia d’argento per Loic Meillard, mentre l’austriaco Marco Schwarz – primo al termine della prima discesa – scivola al terzo posto ed è bronzo. I rossocrociati non vincevano in gigante dal 2009 in Val d’Isere con Carlo Janka.

Meillard ha chiuso a 32 centesimi da Odermatt, a 40 centesimi Schwarz. Quarto il connazionale Stefan Brennsteiner, poi il norvegese Henrik Kristoffersen davanti allo sloveno Zan Kranjec, che era terzo dopo la prima manche. Settimo il francese Alexis Pinturault, quindi il croato Filip Zubcic e lo svizzero Gino Caviezel. Decimo Filippo Della Vite, a 2.34. Ottima seconda manche per Giovanni Borsotti, che recupera sette posizioni e chiude undicesimo. Quattordicesimo Luca De Aliprandini.