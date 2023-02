Mondiali di Sci, nessuno squillo dal Parallelo. Bassino fuori ai quarti

La campionessa uscente non è riuscita a confermare il titolo

15-02-2023 14:52

Norvegia grande protagonista nel parallelo individuale dei Mondiali di Coruchevel-Méribel, in Francia, con tre medaglie portate a casa sulle sei a disposizione tra gara maschile e gara femminile.

Nel parallelo donne, Marie Therese Tviberg si è messa al collo l’oro al termine di una finale in cui nella seconda run – dopo una prima conclusa ex-aequo -, è stata strepitosa, fino a terminare nettamente avanti all’elvetica Wendy Holdener, che ha comunque potuto fregiarsi del secondo argento in questa rassegna iridata, sesta medaglia in carriera in un Mondiale.

La compagna di squadra Thea Louise Stjernesund, si è presa il bronzo, davanti alla padrona di casa Marie Lamure, quarta.

La giovanissima transalpina aveva eliminato Marta Bassino agli ottavi di finale: per la cuneese fatale la prima run, in cui aveva pagato il mezzo secondo canonico, non riuscendo poi a recuperare il terreno perduto nel corso della seconda.

Nella gara maschile successo per Alexander Schmid, capace di riportare la Germania sul gradino più alto del podio in un Mondiale, a ben 34 anni di distanza dall’ultima volta. Nella big final, il tedesco ha piegato la resistenza dell’austriaco Dominik Raschner. Terzo posto per Timon Haugan, bravo a beffare l’altro biancorosso Adrian Pertl, in un’accesa finalina di consolazione.

Luca De Aliprandini è stato il migliore degli azzurri: il trentino si è arreso ai quarti di finale contro lo stesso Pertl, dopo aver passato gli ottavi nel confronto con il teutonico Linus Strasser. Out agli ottavi di finale Filippo Della Vite – sconfitto dal vincitore Schmid -, e Alex Vinatzer, fuori contro lo sloveno Zan Kranjec, dopo essersi giocato il tutto per tutto nel corso della seconda run.

Appuntamento a giovedì 16 febbraio con il gigante femminile, con la prima manche in programma dalle ore 9.45.