Mondiali di volley F., Mazzanti: "Essere favoriti? Qualcosa che ci teniamo"

20-09-2022 12:48

Dopo la Nazionale maschile, tocca a quella femminile di Volley: dal 23 parte il Mondiale. Le italiane, guidate da Davide Mazzanti sono partite in queste ore alla volta dell’Olanda, ad Anrhem, dove giocheranno la prima fase della competizione.

Esordio previsto per il 24 settembre contro il Camerun. Il CT Davide Mazzanti ne ha parlato a Gazzetta dello Sport: “Abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissi. Anche dal punto di vista fisico abbiamo seguito il programma che volevamo, recuperando quelle atlete che avevano avuto qualche situazione un po’ complicata dopo la Nations League. Adesso abbiamo 14 ragazze che stanno bene, compresa Elena Pietrini: magari ha qualche gara in meno nelle gambe, ma possiamo farla rientrare nel ritmo partita grazie al primo girone. Ha fatto allenamenti sei contro sei negli ultimi giorni, c’è tutto il tempo per recuperarla al meglio”.

E poi: “Questo essere favoriti è qualcosa che abbiamo guadagnato e che ci vogliamo tenere. Ci siamo già passati e abbiamo dato anche più valore a questa aspettative che ci sono. Sappiamo perfettamente che quando se così al centro dell’attenzione come accade a noi, è scontato che nessuno quando ti affronta farà sconti o ti concede nulla. E quindi tutto quello che ci vogliamo conquistare acquista ancora più valore”.