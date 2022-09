Mondiali di volley: l'Italia va in semifinale: Francia battuta

07-09-2022 20:35

L’Italia è tra le prime quattro del mondo. La Nazionale azzurra si è infatti qualificata per le semifinali dei Mondiali di volley maschile. I ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi hanno battuto la Francia ai quarti per 3 set a 2 con il successo arrivato al tie-break decisivo.

Dopo la vittoria nella prima gara a eliminazione diretta, agli ottavi contro Cuba, l’Italia ha perso il primo set 26-24. Gli Azzurri hanno poi pareggiato portandosi a casa il secondo parziale 25-21. I transalpini, con in panchina l’ex giocatore e attuale allenatore di Modena Andrea Giani, si sono poi aggiudicati il terzo 25-23.

Quindi la giusta reazione della Nazionale italiana, in grado di vincere il quarto set per 25-22 e dunque chiudere l’incontro al tie-break con un 15-12 nel quinto set. Ottime prestazioni da parte di capitan Giannelli, così come Romanò e Michieletto. Ultimo e decisivo punto dell’incontro da parte di Daniele Lavia.

L’Italia, campione d’Europa lo scorso anno, torna dunque in semifinale ai Mondiali per la prima volta dal 2010. Gli Azzurri sfideranno Slovenia o Ucraina.