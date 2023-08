Mondiali donne: la finale è Spagna-Inghilterra, l'Australia va ko

Entrambe le nazionali si sono qualificate in una finale del Mondiale per la prima volta nella loro storia: la Spagna ha eliminato la Svezia, l'Inghilterra ha estromesso l'Australia

16-08-2023 14:26

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Sarà Spagna-Inghilterra la finale dei Mondiali femminili 2023: la coppa sarà assegnata domenica 20 agosto allo Stadium Australia di Sydney, quando le lancette dell’orologio in Italia segneranno le 12:00. Chi succederà agli Stati Uniti? Per entrambe si tratta della prima finale di un campionato del mondo. La Roja ha eliminato in semifinale la Svezia, mentre le Leonesse hanno fatto fuori le padrone di casa dell’Australia.

La favola della Spagna: prima volta finale

Dopo essere stata sconfitta dall’Inghilterra ai quarti di finale dell’Europeo 2022, la Spagna ci riprova col Mondiale. Scrivendo la storia. Già, per la prima volta la Roja ha la possibilità di alzare al cielo la coppia più ambita, quella che rappresenta il sogno di una vita per qualsiasi calciatore/calciatrice. Merito del ct Jorge Vilda, che ha saputo creare un gruppo di assoluto valore nonostante l’assenza di numerose stelle e una storia tutt’altro che di successo. Si tratta, infatti, della terza partecipazione della Spagna ad un Mondiale: nel 2015 non aveva superato la fase a gironi, quattro anni più tardi la sua corsa si era fermata agli ottavi.

Semifinale da brividi con la Svezia decisa da Carmona al fotofinish

Pensate: nel 1996 la Spagna ha subito la peggior sconfitta della sua storia, perdendo 8-0 con la Svezia. Ieri la Roja si è qualificata per la finale del Mondiale 2023 superando 2-1 le gialloblù. Una crescita esponenziale, quella delle iberiche. Anche perché le avversarie affrontate in semifinale puntavano a salire sul gradino più alto del podio. La partita dell’Eden Park di Auckland si è decisa nel finale di partita: Salma Paralluelo ha portato in vantaggio la Spagna all’81’, quindi la Svezia ha pareggiato all’88’ con Rebecka Blomqvist, prima del gol decisivo realizzato da Olga Carmona un minuto più tardi.

I punti di forza della Spagna

Il 4-3-3 di Jorge Vilda ha dimostrato di non fare sconti a nessuno, ad eccezione del poker subito dal Giappone ma a qualificazione già in cassaforte. Tredici i gol segnati tra Costa Rica, Zambia e Svizzera, a testimonianza di un attacco esplosivo. C’è tanto talento tra le fila della Roja. A partire dalla capitana Olga Carmona per arrivare ad Alba Redondo Ferrer, attaccante del Levante. E, ancora, la stella Jenni Hermoso, ex Atletico Madrid e Barcellona ora in forza ai messicani Pachuca. Per lei 53 gol in 94 presenze in nazionale. Poi, Aitana Bonmatí, centrocampista che ha vinto campionato spagnolo e Champions League col Barcellona e in odore di Pallone d’Oro. La stessa Salma Paralluelo, golden girl del calcio iberico: a 19 anni sta mostrando al mondo quanto sia forte.

Dopo l’Europeo, il bis mondiale: l’Inghilterra ci crede, Australia ko

Già sul trono d’Europa, anche l’Inghilterra vuole vincere anche il primo Mondiale della sua storia. Le Leonesse si sono sbarazzate in semifinale dell’Australia con il risultato di 3-1. È stata Ella Toone a sbloccare il match al 71′, prima del pareggio delle padroni di casa con la stella Samantha Kerr. Le ragazze allenate dall’olandese Sarina Wiegman hanno quindi preso il sopravvento con le reti di Lauren Hemp al 71′ e Alessia Russo all’86’.

I punti di forza dell’Inghilterra

Partiamo dalla ct: Wiegman sa come si vince. Nel 2017 ha fatto trionfare l’Olanda agli Europei, portandola poi in finale al Mondiale del 2019 in Francia. A seguire, l’Europeo vinto con l’Inghilterra lo scorso luglio: riuscirà a completare il capolavoro? La profondità della rosa è un altro aspetto di cui tener conto. L’organico a disposizione di Wiegman è di prim’ordine anche nelle sue seconde linee, nonostante le assenze delle infortunate Leah Williamson, Beth Mead e Fran Kirby. Da sottolineare la solidità del terzetto difensivo composto da Carter, Bright e Greenwood.