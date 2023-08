Calendario Serie A femminile 2023/24: i big match e le partite da non perdere

Date, soste e formula: tutti i dettagli della seconda edizione professionistica del massimo campionato del calcio femminile. La Roma campione in carica debutta in casa del Milan.

16-08-2023 13:49

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Serie A femminile 2023/2024: ecco il calendario. La FIGC ha reso noto il cammino che attende le protagoniste del calcio a tinte rosa dopo il trionfo della Roma in campionato e della Juve in Coppa Italia nella scorsa stagione.

Altro giro, altra corsa: si riparte con una full immersion di sfide da non perdere mentre in Australia e Nuova Zelanda sta per concludersi il Mondiale 2023. Un’altra tappa per continuare a incamerare esperienza e crescere dopo la delusione regalata dalle azzurre, che hanno salutato la kermesse alla fase ai giorni prima di dar vita a uno scaricabarile piuttosto emblematico per comprendere le origini del fallimento sportivo della spedizione in Oceania.

Serie A femminile 2023/24, la prima giornata

Come evidenziato nel comunicato ufficiale della FIGC è la sfida tra Milan e Roma il match clou che aprirà la Serie A 2023/2024, il secondo campionato di Serie A Femminile dall’introduzione del professionismo. Le campionesse d’Italia ripartiranno, quindi, dalla trasferta sul campo delle rossonere. Fuori casa anche l’esordio della Juventus, che aveva vinto i precedenti cinque campionati: la squadra di Montemurro sarà di scena a Pomigliano, con Como Women-Napoli Femminile, Fiorentina-Sassuolo e Sampdoria-Inter a completare il quadro della prima giornata prevista per il fine settimana tra sabato 16 e domenica 17 settembre (gli orari e giorni di gara saranno resi noti successivamente).

Serie A Ebay – Prima giornata (16 e 17 settembre)

Como Women-Napoli Femminile

Fiorentina-Sassuolo

Milan-Roma

Pomigliano-Juventus

Sampdoria-Inter

Serie A femminile 2023/24: i big match

Per quanto riguarda gli appuntamenti più attesi, destino ha voluto che si disputasse un big match tra le protagoniste della poule scudetto 2022/2023 quasi ogni settimana: Inter-Fiorentina alla seconda giornata, Milan-Juventus alla terza, Roma-Inter alla quarta, Fiorentina-Juventus alla quinta, Fiorentina-Milan e Juventus-Roma alla sesta, Juventus-Inter all’ottava, il derby milanese e Roma-Fiorentina alla nona.

Serie A femminile 2023/24, soste e formula

Capitolo soste. Dopo la prima giornata e la sosta per i primi due impegni della Nazionale nella nuova Nations League (in Svizzera e in casa contro la Svezia), si tornerà in campo per la seconda giornata (30 settembre e primo ottobre). Le altre soste previste in occasione della prima fase della Nations League sono quella del fine settimana del 28 e 29 ottobre e del 2 e 3 dicembre. La prima fase del campionato di Serie A, che riprenderà il 13 e il 14 gennaio dopo la sosta natalizia e dopo la Supercoppa, prevista per domenica 7 gennaio, si concluderà nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio.

Invariata la formula rispetto alla passata stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale l’ultima retrocederà in Serie B e la penultima disputerà lo spareggio contro la seconda del campionato di B. La seconda fase prenderà il via tra il 16 e il 17 marzo (nei due weekend precedenti sono invece previste le semifinali di Coppa Italia, che si disputano in gare di andata e ritorno) e si concluderà il 18 e il 19 maggio.