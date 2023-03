La Juventus Women supera 3-1 l’Inter in trasferta, ma le nerazzurre protestano per un probabile gol segnato con il braccio e un fuorigioco sulla terza rete bianconera

25-03-2023 22:14

Ancora Inter-Juventus. Ancora polemiche. Ancora episodi più o meno dubbi con l’Inter a protestare. Questa volta, la questione nasce dal derby d’Italia al femminile, con le bianconere a trovare il vantaggio al termine di un’azione confusa, chiusa con un tocco di braccio e ulteriori proteste delle nerazzurre sul gol dell’1-3 definitivo a favore delle ragazze guidate in panchina da Joe Montemurro.

Inter-Juventus woman nelle polemiche

Dopo l’infinita coda di polemiche derivate dal presunto tocco con il braccio di Adrien Rabiot che ha portato alla decisiva rete di Filip Kostić in Serie A, Inter-Juventus diventa terreno fertile per episodi più o meno dubbi e proteste anche nel massimo campionato femminile. Nella gara dell’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni valevole per la Poule Scudetto Women, infatti, le ragazze di Maria Rita Guarino si sono viste convalidare contro due reti dietro cui resta quantomeno il dubbio che potessero essere viziate da irregolarità.

Inter-Juventus woman gli episodi dubbi

Il primo episodio che ha fatto infuriare le nerazzurre arriva al 15′, con la palla calciata dalla bandierina da Caruso, che tocca al traversa dopo la respinta di testa della Thogersen, carambola sul braccio sinistro largo della Sembrant e si insacca alle spalle della Durante. Nonostante le proteste, e senza il VAR, il direttore di gara, Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Piedipalumbo e Centrone, convalida la rete del vantaggio ospite. Nella ripresa, la Juve trova il raddoppio con il gol di Sara Gunnarsdóttir, sempre sugli sviluppi di un corner. A 3′ dal termine, Tabitha Chawinga riapre i giochi, ma ci pensa Barbara Bonansea ad archiviare la pratica con una rete su cui le nerazzurre contestano una posizione di offside dell’azzurra.

Inter-Juventus, palla in rete prima del tocco della Sembrant?

Se su quest’ultimo episodio, stando alle immagini comunque amatoriali, il fuorigioco sembra poteri esserci. Sulla prima rete bianconera, invece, detto che il tocco con il braccio pare evidente, c’è capire se la palla avesse varcato la linea di porta già sul primo colpo di testa a liberare della Thogersen. A svelare l’arcano sarà il referto arbitrale che, se dovesse assegnare il gol alla Sembrant (come riportato anche attualmente dal sito della FIGC femminile), allora darebbe ragione all’Inter.

Inter-Juventus, Guarino infuriata

Nel post-gara, la tensione è comunque salita alle stelle, con la Guarino che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha usato mezzi termini per commentare gli episodi: “Episodio? Di sospetto c’è poco… Cosa commentiamo a fare? Non ha senso“. Ha preferito, invece, astenersi Montemurro, che ha rivelato: “Non ho visto bene il gol della Sembrant. C’è stata una mischia e, quindi, non posso dire nulla in merito”.

Inter-Juventus woman, polemica sul web

Chi, invece, non manca di commentare l’episodio sono, ancora una volta, i tifosi che, sul web, hanno riacceso la polemica. Qualcuno scrive: “Sempre loro”, e ancora: “È proprio genetico allora“, “Altro giro altra corsaaaaa Pappapaprapppara”, “Guardate che nella famosa carta segreta c’è scritto che con quella maglia puoi!“. Non manca chi, tra i bianconeri, sottolinea: “Peccato non ci sia il var, sennò si sarebbe visto chiaramente che il pallone era già entrato”, e poi: “Era già entrata almeno di 1 metro poi con la rotazione la palla è andata a sbattere contro la Sembrand; l’arbitro questo ha visto”.

