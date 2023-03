Orsolini, c'è l'Inter. Il Bologna gli propone il rinnovo

Un'operazione di mercato, quella del club felsineo, volta a non perderci economicamente vista l'attuale scadenza al 30 giugno 2024

25-03-2023 16:03

Riccardo Orsolini nelle mire dell’Inter. A sottolinearlo è il quotidiano La Repubblica. Il club nerazzurro sarebbe ingolosito dal fatto che il contratto del numero sette rossoblù scade il 30 giugno 2024 pensando di avere un forte sconto nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Proprio a questo proposito, tuttavia, il Bologna starebbe correndo ai ripari proponendo al giocatore e al suo entourage con un’estensione del contratto al 30 giugno 2026 con un adeguamento economico fino a 1,6 milioni a stagione. Questo, essenzialmente, perché l’Inter potrebbe non essere l’unica pretendente nei prossimi mesi e, quindi, per non perderci economicamente.