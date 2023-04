Arriva l’epilogo perfetto per le giallorosse di mister Spugna che battono al Tre Fontane la Fiorentina con il risultato di 2-1 e si laureano campionesse d’Italia.

29-04-2023 18:42

La Roma di mister Spugna è Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. A quattro giornate dal termine arrivano i tre punti che decidono la classifica e che consacrano Giacinti & co regine della Serie A.

La gara con la Fiorentina è tutt’altro che semplice. Si mette bene al 10’ quando Greggi castiga Baldi dopo un errato disimpegno e dal limite dall’area fa centro con il suo mancino a porta praticamente sguarnita. Il primo tempo è di marca Roma ma la squadra di casa non riesce a raddoppiare né con Haavi né con Giacinti. Si va al riposo con il minimo scarto.

Nella ripresa, mentre il cielo diventa plumbeo, la Fiorentina prova a guastare la festa e ci riesce, almeno parzialmente, al 7’ con Mijatovic che sfrutta l’errore di Ceasar fuori dai pali e fa 1-1. Lo stadio si ammutolisce, le giallorosse non riescono a rendersi pericolose, ma il destino è pronto a sorridere al minuto 29’ quando, proprio come nelle favole, ci pensa capitan Bartoli a trovare un mancino da dentro l’area che vale il 2-1. Le bandiere tornano a sventolare in alto, le ragazze di coach Spugna reggono l’urto fin quando, dopo 4’ di recupero, esplode la festa.

La tribuna si ricopre di uno striscione festante, moltissime le lacrime che le ragazze non trattengono, in primis proprio quelle della capitana, la Roma femminile ha scritto una pagina importante della sua storia e del calcio italiano, regalandosi questo scudetto dopo una cavalcata incredibile che le ha viste in testa dall’inizio alla fine.

I complimenti sono arrivati anche dal sindaco della città Roberto Gualtieri che ha invitato le ragazze in Campidoglio per tributarle dell’omaggio che meritano.