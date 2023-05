Calcio femminile – È l’anno della Roma: anche il campionato Primavera si tinge di giallorosso

Continua a regalare bellissime sfide il calcio femminile che anche fra le più giovani ha visto trionfare le romaniste dopo un’annata super. Felice la presidentessa Ludovica Mantovani.

16-05-2023 18:41

Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un altro grande weekend di calcio femminile dove a prendersi la scena sono state le giovani atlete del campionato Primavera.

Di fronte, anche in questa categoria, Roma e Juventus. Il match è andato in scena al “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio. Le ragazze di mister Viglietta si sono imposte per 2-0 ed hanno conquistato il quarto titolo consecutivo. A metterci lo zampino sono state dapprima Pellegrino Cimò che va a segno con un incredibile destro da fuori area, poi all’80’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ecco l’incornata di Kajzba, brava a superare Nespolo da pochi metri.

La Juventus opta per il fraseggio ma fatica a rendersi pericolosa e alla fine è la Roma a regalarsi un’altra festa dopo lo scudetto storico conquistato da Bartoli & co. Per coach Viglietta è il primo titolo al primo anno su questa panchina.

Felice la presidentessa della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani: “È stata una partita combattuta che dimostra il crescente livello tecnico del campionato anno dopo anno, complimenti alla Roma per la vittoria del quarto titolo consecutivo ma complimenti anche alla Juventus per il gioco espresso e per il talento dimostrato”.