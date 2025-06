Mondiali, Dumfries trascina l’Olanda, Dzeko immortale, Kane salva l’Inghilterra

Prosegue il percorso di qualificazione ai Mondiali. I Tre Leoni vincono a fatica mentre Olanda e Austria vanno avanti con prestazioni convincenti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il volo con destinazione Messico, Canada e Stati Uniti sta partendo. Occorre salire a bordo il prima possibile per evitare di rimanere a terra. Continua il percorso di qualificazione ai Mondiali: c’è chi vince e convince come l’Olanda e chi invece è ancora alla ricerca della propria identità come l’Inghilterra di Tuchel. Il nuovo che avanza non impedisce al vecchio di farsi sentire: un bomber come Dzeko è ancora più vivo che mai.

L’Inghilterra vince a fatica e viene contestata

Vincere è importante ma non è l’unica cosa che conta. Ce lo dicono gli inglesi che pur avendo vinto tre partite su tre sotto la gestione Thomas Tuchel tutto sono fuorché felici. Il pallido 1-0 contro l’Andorra con figuraccia evitata solamente per la spaccata di Harry Kane (a proposito gol numero 450 in carriera) non ha impedito i fischi dei tifosi. “Non li biasimo” ha spiegato il tecnico a fine partita. In fondo giocavano contro la formazione n.173 del ranking da quarti.

Alla Bosnia basta Dzeko per battere San Marino

Non è che abbia brillato più di tanto la Bosnia contro un solido San Marino. A tenerla in galla ci ha pensato però il solito Edin Dzeko, 38 primavere e non sentirle. Con questo successo i Dragoni si confermano a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite. Nel Gruppo G, invece, Malta e Lituania si accontentano di un0 0-0 che in realtà non sposta alcun equilibrio all’interno del girone. Stesso punteggio pure tra Albania e Serbia.

Vittorie convincenti per Olanda e Austria

Esordio convincente per l’Olanda di Rambo Koeman che va a vincere 2-0 in casa della Finlandia. Depay mette immediatamente le cose in chiaro dopo 6 minuti mentre a chiudere i conti ci pensa poi Denzel Dumfries. Ma il copione dell’intera gara è stato diretto esclusivamente dagli Orange. Successo prezioso anche per l’Austria che batte 2-1 la Romania: nel finale Tanase rende meno amaro il ko determinato dalle reti di Gregoritsch e Sabitzer.