Il Bayern Monaco vince la Bundesliga: Kane rompe la maledizione, Kompany si sblocca e Muller saluta da campione

Grazie al pareggio del Bayer Leverkusen a 31 anni Kane pone fine alla sua celebre maledizione conquistando il suo primo titolo: il Bayern Monaco e campione di Germania!

Dura solamente un anno l’astinenza di titoli del Bayern Monaco, che grazie al pareggio tra Friburgo e Bayer Leverkusen si laurea campione di Germania per 34esima volta nella sua storia dopo che ieri il Lipsia ne aveva rimandato la festa. Si tratta del primo titolo di assoluto per Harry Kane e il primo importante da allenatore per Vincent Kompany, mentre Thomas Muller saluta i bavaresi nell’unica maniera che conosce.

Il Leverkusen pareggia: Bayern campione di Germania!

Il pareggio beffa di sabato contro il Lipsia, che ha trovato il gol del definitivo 3-3 nei minuti di recupero finali, ha rimandato solo di una giornata la festa del Bayern Monaco, che grazie al pareggio tra Friburgo e Bayer Leverkusen può festeggiare la conquista la sua 34esima Bundesliga con due giornate di anticipo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si interrompe dopo appena un anno dunque il digiuno di titoli dei bavaresi, autentici dominatori di questo campionato con 76 punti in 32 partite (media di 2,37 punti a partita), 93 reti realizzate finora contro le sole 32 subite.

Kane sfata la maledizione: prima volta anche per Kompany

S’interrompe anche la maledizione di Harry Kane, che a 31 anni (quasi 32) conquista il suo primo titolo in carriera. Una statistica incredibile considerando il valore del giocatore, tra i migliori centravanti degli ultimi 15 anni come testimoniano i tanti riconoscimenti ottenuti a livello individuale.

Con le proprie squadre Kane è sempre però stato un po’ sfortunato, a partire dai suoi oltre dieci anni tra le file del Tottenham, con cui ha realizzato la bellezza di 280 gol senza però mai vincere alcuna competizione, andandoci però vicinissimo in almeno quattro occasione, due in League Cup dove raggiunse la finale nel 2014/2015 e nel 2020/2021, una in Premier League quando nel 2016/2017 chiuse secondo alle spalle del Chelsea di Antonio Conte e, probabilmente la più dolora delle sconfitte, una in Champions League nel 2018/2019, quando si arrese al Liverpool di Jurgen Kloop.

A contribuire alla maledizione di Kane, diventata anche un meme diffuso sui social e non solo, sono arrivate anche le sconfitte con l’Inghilterra, che con lui capitano ha perso due finali consecutive degli Europei, una che difficilmente potremo dimenticare nel 2021 contro l’Italia e una nel 2024 contro la Spagna. La beffa più grande però risale probabilmente all’anno scorso, quando al suo primo anno al Bayern Monaco interruppe la striscia consecutive di ben 11 campionati consecutivi vinti dai bavaresi. Questo è anche il primo titolo per Vincent Kompany in una delle principali competizioni calcistiche da quando è passato dal ruolo di calciatore a quello di allenatore. Contrariamente a Kane, Kompany nel suo palmares da allenatore però un titolo poteva già vantarlo, ovvero quello della Championship vinta col Burnley nel 2022/2023.

Muller saluta come meglio sa fare: vincendo

Chi invece di tornei vinti se ne intende è Thomas Muller, che con questa Bundesliga è salito a quota 34 titoli conquistati in carriera, di cui 33 con il Bayern Monaco, squadra che saluterà al termine di questa stagione dopo ben 25 anni di militanza, 749 presenze, 248 gol e 274 assist.