26-09-2022 19:47

Seconda partita e seconda vittoria per l’Italia al Mondiale femminile di volley. Alla Gelre Dome di Arnhem le ragazze di Davide Mazzanti bissano il 3-0 all’esordio contro il Camerun non concedendo set neppure a Porto Rico (28-26, 25-21, 26-24) e restando così a punteggio pieno nel Gruppo 2.

Mondiali volley: Italia distratta, ma vincente: Porto Rico ko in tre set

Il risultato è però l’unica buona notizia della giornata per le Azzurre, che hanno fatto un brutto passo indietro in termini di gioco. Troppi errori in ogni parziale per Egonu e compagne e difetti di concentrazione hanno tenuto in equilibrio tutti i set, in particolare il secondo, nel quale l’Italia si è trovata anche sotto di quattro punti dopo aver subito un parziale di 8-0.

Mvp del match la solita Paola Egonu, best scorer con 19 punti, ma bene anche Caterina Bosetti (10), una delle titolari confermate dal ct rispetto al debutto. L’Italia tornerà in campo già martedì alle 18 per affrontare il Belgio.

Italvolley, Mazzanti fa turnover contro Porto Rico: Bosetti trascinatrice

Lo stesso Mazzanti aveva evidentemente intuito le insidie nascoste della partita, decidendo di modificare il collaudato sestetto di partenza. Rispetto alla partita d’esordio contro il Camerun sono ben tre i cambi, con Malinov a far rifiatare Orru in regia, Lubian al posto di Chirichella a comporre la coppia di centrali con Danesi ed Elena Pietrini schiacciatrice al posto di capitan Sylla al fianco di Caterina Bosetti.

Regolarmente in campo Paola Egonu, la cui diagonale con Malinov mostra però fin dalle prime battute del match di necessitare di tempo per trovare l’intesa giusta. Così, nonostante la buona ispirazione di Pietrini, proprio qualche errore di troppo di Malinov in regia e le tante battute sbagliate dalle Azzurre incanalano il primo set sugli inattesi binari dell’equilibrio. Porto Rico ha addirittura un set point sul 26-25, salvo poi soccombere 28-26.

La sfuriata del ct azzurro sembra sortire gli effetti desiderati in apertura di secondo set quando un paio di muri di Bosetti paiono poter trascinare l’Italia verso un parziale più tranquillo. Niente di tutto questo, perché gli errori tornano presto a fioccare: Porto Rico ringrazia e sul 14-11 piazza addirittura un break di otto punti che ribalta la situazione e spezzato dalla freschezza di Nwakalor, mandata in campo da Mazzanti per invertire la rotta. Il controsorpasso è però firmato ancora da Bosetti, che trascina le compagne con un parziale di 11-2 per il 25-21 finale.

Nel terzo set Mazzanti corre ai ripari rimandando in campo Orro, ma sono ancora Pietrini e Bosetti le anime di un’Italia che però gioca in maniera troppo scolastica e prevedibile, così anche questo parziale scorre via all’insegna dell’equilibrio, con Porto Rico quasi costantemente in vantaggio: sotto 9-13 e poi 17-21, le Azzurre concedono un set point sul 25-24, prima di chiudere 26-24 grazie a Egonu.

Mondiali volley femminile, la situazione nel gruppo dell’Italia

Finisce quindi senza danni per l’Italia la seconda partita del Mondiale 2022, nella quale contava comunque solo il risultato, dal momento che le quattro qualificate dal primo girone erediteranno i punti nella fase successiva.

Nel Girone A, finora, si sono registrati sei successi per 3-0, con Italia, Belgio e Olanda a punteggio pieno dopo due gare e Porto Rico, Kenya e Camerun ancora al palo come da pronostico.