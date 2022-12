13-12-2022 15:10

Francia-Marocco è la seconda semifinale del Mondiale di Qatar 2022, in programma mercoledì 14 dicembre alle ore 20. La vincente andrà a sfidare la prima finalista che scaturirà dall’altra semifinale tra Croazia ed Argentina, nella Finalissima di domenica 18 dicembre alle ore 17.00

Mondiali. Francia-Marocco, Deschamps: “Il Marocco non è solo difesa, sappiamo cosa ci aspetta”

Nella conferenza stampa di vigilia, è intervenuto il CT della Francia Didier Deschamps che ha apprezzato le doti difensive della nazionale marocchina: “È un dato di fatto che il Marocco difenda molto bene. Finora gli avversari non hanno trovato la soluzione per aggirare il loro blocco, domani ci proveremo noi, ma il Marocco non va ridotto alla fase difensiva. Perché si difende di squadra, con organizzazione complessiva, e perché in attacco ha giocatori di qualità. Li ho studiati. Complimenti a Walid Regragui e al suo staff. Hanno realizzato qualcosa di eccezionale ed è giusto che credano alla possibilità di una finale mondiale”. Sulla preparazione del match: “Vogliamo sempre avere il pallone per creare problemi all’avversario. E così faremo domani contro il Marocco”. Sul pubblico: “Domani lo stadio sarà diviso in due. La tifoseria marocchina sprigiona un calore incredibile, ma non l’avverto come ostile. I loro tifosi fanno molto chiasso, però la preparazione di una partita prevede anche una riflessione sulle condizioni ambientali, i miei giocatori sanno che cosa li aspetta”.

Mondiali. Francia-Marocco, Lloris: “Deschamps ci trasmette fiducia”

Ad accompagnare Deschamps in conferenza stampa, era presente il capitano transalpino Hugo Lloris: “Il fatto che abbiano subito appena un gol è merito del loro portiere. Bounou è il simbolo della solidità marocchina, è determinante. Ammiriamo la difesa del Marocco, ma loro sono forti anche nelle transizioni veloci e sui calci piazzati. Hanno un centrocampo efficiente. Dovremo attaccare con forza e segnare un gol il prima possibile. Deschamps? Il nostro ct ha un’enorme esperienza e ci trasmette tranquillità e fiducia. Per rimanere tanti anni sulla panchina della Francia, bisogna avere delle grandi qualità”.

Mondiali. Francia-Marocco, Regragui: “Vogliamo la finale”

Il Marocco è la prima nazione africana nella storia del Mondiale a raggiungere la semifinale di un Mondiale. Per il CT Walid Regragui l’obiettivo è la finale: “Siamo una squadra molto ambiziosa e affamata. Non sono sicuro che sarà sufficiente, ma speriamo che lo sia. Vogliamo mettere l’Africa in cima al mondo. Non sono pazzo però, so che sarà dura perché giochiamo contro la migliore formazione del mondo. I giocatori hanno creduto in questo progetto. Ho trovato un bel gruppo di ragazzi che hanno servito bene il loro Paese. E adesso non ci accontentiamo di essere la prima nazionale africana in semifinale, vogliamo di più. Quando hai passione, desiderio e concentrazione, e ci sono anche tanti tifosi a spingerti, puoi ottenere qualunque risultato. Ecco perché penso di poter vincere”.