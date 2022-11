24-11-2022 10:06

C’è chi si tappa la bocca in segno di protesta, chi non canta l’inno, chi avrebbe voluto mettere la fascia colorata e c’è chi si espone in diretta tv con un gesto che non passa inosservato.

In questo Mondiale la lotta per i diritti umani e contro le discriminazioni va di pari passo con i gol, i maxi-recuperi, i fuorigioco fischiati col Var e i rigori sbagliati. Qatar 2022, come si poteva immaginare, è un mix di sport e politica e ieri sera è toccato a Federico Bernardeschi prendere posizione.

Mondiali, Bernardeschi mostra la mano con i colori dell’arcobaleno

In collegamento da Toronto, dove ha giocato assieme a Insigne in Mls, Federico Bernardeschi è intervenuto nel corso dell’approfondimento di Rai1 “Il Circolo dei Mondiali”, ma oltre a parlare di Ronaldo e dello spettacolo offerto finora sul campo dalle partite, ha voluto prendere una posizione netta sui diritti negati alla comunità Lgbt.

L’ex centrocampista della Juventus ha mostrato la mano dipinta con i colori dell’arcobaleno dicendo:

“Nella vita nessun governo o istituzione deve e può e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole, quando si calpestano i diritti civili così il mondo dovrebbe insorgere e invece vediamo che ancora stiamo molto attenti a capire come dobbiamo esprimerci, non è così che si combattono queste battaglie”.

Mondiali, il gesto di Bernardeschi divide il web

Fioccano reazioni di diverso tenore. In tanti appoggiano la campagna di Bernardeschi e non sono la maggioranza: “Bernardeschi è uno dei pochi calciatori che ci ha sempre messo la faccia!”, oppure: “Ha ragione Bernardeschi, sui diritti umani siamo tutti dalla stessa parte senza esitazioni. Chi esita non è tra le persone perbene” e poi: “Chi da un segnale in favore dei diritti civili non è mai patetico, il problema è che nel 2022 servono ancora gesti di questo tipo (quando dovrebbero essere diritti acquisiti) probabilmente anche per colpa di coloro che criticano chi li compie. Applausi a Bernardeschi”.

Mondiali, Bargiggia demolisce Bernardeschi

Ad aizzare il fuoco è invece Paolo Bargiggia. L’ex giornalista Mediaset scrive su twitter: “Ma quanto è patetico Bernardeschi collegato con RaiSport con quella mano dai colori arcobaleno! Fanno i rivoluzionari dal salotto di casa al caldo. Cosa si fa per cavalcare il consenso a costo zero!”.

Lo seguono in tanti a ruota: “Falso come giuda dopo aver unilateralmente diviso “sua moglie” dalla migliore amica di essa” e poi: “Perché patetico? Ha detto solamente che tutti quanti devono unirsi contro le ingiustizie sociali, l’unica cosa che poteva evitarsi era la mano colorata, ma per il resto non mi pare sia stato patetico”.

C’è chi scrive: “Bernardeschi ti da sempre l’impressione che possa dire la sua solo sulle limette per le unghie” e infine: “Ha dimenticato che ha fatto parte di una nazionale presa in giro da mezza Europa perché inginocchiarsi mai, forse… Mah, proprio oggi?? Dai, solo se lo fanno gli altri”.