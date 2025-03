Mondiali indoor a Nanchino, i convocati dell'Italia: Diaz, Dosso, Furlani e Fabbri le star, assente Iapichino

Spicca l'assenza della neo campionessa d'Europa, ma si tratta di un forfait già concordato: per Fabbri, Weir e Simonelli la possibilità del riscatto dopo il flop continentale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo gli Europei, i Mondiali. Il direttore tecnico della Nazionale italiana, Antonio La Torre, ha diramato le convocazioni per la kermesse iridata indoor in programma a Nanchino, in Cina, dal 21 al 23 marzo. Si tratta in realtà di un recupero di una manifestazione originariamente prevista cinque anni fa e rinviata due volte a causa della pandemia Covid, l’ultimo grande appuntamento indoor prima dell’inizio della stagione all’aperto, con la Diamond League e tutti gli altri eventi compresi i Mondiali di Tokyo a settembre.

Atletica, Diaz, Dosso e Furlani all’assalto del mondo

Ventuno gli atleti azzurri chiamati dal tecnico, dodici uomini e nove donne. E le star annunciate sono i grandi protagonisti del torneo continentale appena andato agli archivi ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi: Zaynab Dosso, regina dei 60 metri piani femminili, Andy Diaz e Andrea Dallavalle, oro e bronzo nel salto triplo, e Mattia Furlani, argento – con rimpianti – nel salto in lungo. Non ci sarà invece un’altra trionfatrice in Olanda: Larissa Iapichino. Ma non è una sorpresa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Niente Mondiali per Iapichino: assenza già prevista

La campionessa europea di salto in lungo, infatti, aveva fatto sapere da tempo che l’appuntamento di Nanchino non rientrava tra le sue priorità. E l’exploit di Apeldoorn, dove ha fatto meglio di mamma Fiona May, non le ha fatto cambiare idea. Assente pure un altro medagliato ai recenti Europei, il giovane Matteo Sioli che ha stupito tutti nel salto in alto guadagnando un fantastico bronzo: niente convocazione per lui.

Tra gli azzurri chiamati al riscatto Fabbri, Weir e Simonelli

Ci saranno invece Leonardo Fabbri e Zane Weir, chiamati al riscatto nel getto del peso dopo il clamoroso flop continentale: il primo è ancora il detentore della miglior prestazione stagionale mondiale con 21,95 metri. Ci si attendono progressi anche da Lorenzo Simonelli, limitato dall’infortunio e a un passo dalla finale dei 60 ostacoli ad Apeldoorn. Chance di medaglia anche per Roberta Bruno ed Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Manuel Lando (salto in alto), Eloisa Coiro (800) e Sintayehu Vissa (1500).

Atletica, Mondiali indoor Nanchino: i convocati dell’Italia

Questi i convocati dall’Italia ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino. Uomini: Stephen Awuah Baffour e Yassain Bandaogo (60 metri), Giovanni Lazzaro (800 metri), Joao Bussotti Neves (1500 metri), Nicolò Giacalone e Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), Manuel Lando (salto in alto), Mattia Furlani (salto in lungo), Andrea Dallavalle e Andy Diaz (salto triplo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso). Donne: Zaynab Dosso e Gloria Hooper (60 metri), Eloisa Coiro (800 metri), Sintayehu Vissa (1500 metri), Giada Carmassi ed Elisa Maria Di Lazzaro (60 ostacoli), Idea Pieroni (salto in alto), Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (salto con l’asta).