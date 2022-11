28-11-2022 18:30

Nella giornata di domani alle ore 20.00, Galles e Inghilterra si affronteranno allo stadio Ahmed bin Ali per la terza giornata della fase a giorni della Coppa del Mondo in Qatar.

Inglesi a buon punto per la qualificazione, gallesi davvero a rischio dopo le prime due partite. Questa sarà una battaglia ideologica e culturale ancora più che sportiva: la Brexit e la crisi economica in Gran Bretagna stanno causando tensioni e scontri tra la Corona e i sudditi non inglesi, e questa tensione potrebbe essere trasmessa al campo.

Sarà un bellissimo derby d’Oltremanica, ma in campo ci sarà molto di più.

Inghilterra prima a 4 punti, Galles ultimo e a rischio eliminazione

La situazione nel Gruppo B è ancora del tutto aperta, con entrambe le formazioni ancora in corsa per la qualificazione. Al momento tuttavia l’Inghilterra è prima con 4 punti, e avrebbe anche potuto qualificarsi con un turno di anticipo se non fosse stato per il deludente pareggio senza reti contro gli Stati Uniti.

Questo risultato però qualifica virtualmente i Tre Leoni: con la migliore differenza reti nel girone come criterio fondamentale in caso di arrivo a pari punti, la nazionale di Southgate sarebbe qualificata anche pareggiando o perdendo fino a tre reti di scarto.

Il Galles invece è ultimo a un punto, ma comunque spera ancora nella qualificazione. Dopo aver pareggiato con gli USA e perso malamente contro l’Iran, Bale e compagni sarebbero qualificati in caso di successo contro gli inglesi e contemporaneo pareggio tra Iran e Stati Uniti.

Galles-Inghilterra, le statistiche della sfida

L’Inghilterra ha vinto tutte le ultime sei partite contro il Galles, segnando 11 gol e subendone solo uno (punizione di Gareth Bale a EURO 2016). L’ultima vittoria del Galles risale al maggio 1984 grazie a un gol di Mark Hughes (1-0). Sarà dunque una lotta durissima per i gallesi, chiamati a vincere dopo ben 38 anni di distanza.

Tuttavia, questa è la prima partita dell’Inghilterra contro un’altra squadra britannica ai Mondiali. I Tre Leoni sono imbattuti in tutte e tre le partite contro altre squadre britanniche agli Europei (1V, 1N contro Scozia, 1V contro Galles). Inoltre, come se non fosse già un compito duro per il Galles, l’Inghilterra ha perso la terza e ultima partita della fase a gironi in appena due delle 14 partecipazioni ai Mondiali (7V, 5N), contro la Spagna nel 1950 e il Belgio nel 2018.

Per quanto riguarda i gallesi, questi hanno una serie di sette partite senza vittorie in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo compreso tra maggio e novembre 2003 (2 pareggi, 5 sconfitte), l’ultima volta che ha registrato una striscia senza vittorie più lunga è stata tra marzo 2000 e settembre 2001 (12).

Ancora senza vittorie per il Galles, ma una statistica fa sorridere gli uomini di Page, l’unica. Infatti, non hanno mai giocato uno dei principali tornei internazionali senza raccogliere almeno un successo; una vittoria ai Mondiali del 1958, quattro a EURO 2016 e una a EURO 2020.

Il Galles si affida alla stella Bale, Inghilterra piena di fenomeni

I gallesi si affideranno senza dubbio alla propria stella Gareth Bale, l’uomo più forte di tutta la selezione. Tuttavia, l’ex Real Madrid sembra ormai lontano parente del fenomeno che fu.

Tra i giocatori del Galles che hanno giocato tutti i 90 minuti nelle due partite contro USA e Iran, Gareth Bale è quello che ha fatto registrare il minor numero di tocchi in entrambe le partite (34 contro USA, 36 contro Iran), realizzando solo due tiri nelle due partite, uno dei quali è stato il suo gol su rigore contro gli Stati Uniti.

L’Inghilterra invece si affiderà al proprio attaccante, il classe 1993 Harry Kane, che ancora cerca il suo primo titolo in carriera in tutte le competizioni. Incredibile come un giocatore da più di 200 gol in carriera non abbia sollevato nulla fino ad ora, neanche una piccola coppa nazionale.

In nazionale, “The Hurrcane” sta però faticando. Dopo aver registrato il record di reti con l’Inghilterra in un singolo anno (16 gol nel 2021) Harry Kane ha segnato solo tre volte in 10 partite nel 2022, reti tutte su rigore. Finora Kane non ha segnato con nessuno dei suoi 20 tiri non su rigore nel 2022.

Galles-Inghilterra, probabili formazioni

Probabile formazione Galles (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; Wilson, Bale; Moore.

Probabile formazione Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.