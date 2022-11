Inghilterra, Kane: "Non è stata la nostra miglior partita"

25-11-2022 22:45

Dopo il pareggio contro gli Stati Uniti, il capitano dell’Inghilterra Harry Kane ha parlato ai microfoni di ITV: “Sicuramente non è stata la migliore prestazione. Abbiamo mostrato buone trame con la palla, ma non le abbiamo realizzate. La porta inviolata ci mette in un’ottima posizione nel girone. Cosa è mancato? Essere clinici, al contrario della gara con l’Iran. Abbiamo avuto due o tre opportunità e non le abbiamo portate dalla nostra parte. Abbiamo giocato contro una squadra tosta, hanno pressato bene, ci hanno reso le cose difficili. Un pareggio non ci fa male. Aspettiamo il prossimo match. Sappiamo di poter giocare meglio di così, un pareggio in un Mondiale non è male, nessuna partita è facile. Dopo la nostra prima gara la gente ha pensato che avremmo fatto un salto di qualità ma non è così”.