Mondiali juniores: Franzoni oro e Abbruzzese argento nella combinata

06-03-2022 20:35

Oro e argento per l’Italia nella combinata alpina maschile ai Mondiali junior di Panorama. Terzo e quarto dopo il superG di sabato, Giovanni Franzoni e Marco Abbruzzese hanno disputato uno slalom di ottimo livello conquistando rispettivamente la medaglia d’oro e quella d’argento. Solo 6 centesimi dividono i due giovani azzurri, in una gara in cui l’argento è diventato doppio grazie alla prestazione dell’elvetico Franjo Von Allmen, pari merito con Abbruzzese.

Franzoni conquista così la terza medaglia in questa edizione del Mondiale, dopo l’oro in discesa e il bronzo del superG. Il 20enne finanziere di Manerba del Garda (classe 2001, compirà 21 anni il prossimo 30 marzo) conferma così la sua leadership fra gli juniores, che trova riscontro nella sua prima posizione assoluta in Coppa Europa. In totale sono cinque le medaglie iridate conquistate da Franzoni, se si aggiungono le due già vinte lo scorso anno nella rassegna di Bansko. “Giò” è già il personaggio di questa edizione del Mondialino canadese. E le sue chances di medaglia non sono finite.

Ma oggi va celebrato anche l’argento di Marco Abbruzzese, 19enne delle Fiamme Oro, genovese, già in evidenza nelle gare veloci, ma in grado di mettere in pista uno slalom efficace, tanto da fare anche meglio del compagno di squadra medaglia d’oro. Abbruzzese ha così messo al collo una medaglia strameritata, che forse sarebbe potuta arrivare anche prima in questa rassegna.

Buona gara anche per Filippo Della Vite, che termina al settimo posto la combinata a 1″18 dalla vetta, con 22 posizioni recuperate dopo il superG.

Per l’Italia ci sono anche il 24/o posto di Gianlorenzo Di Paolo e il 26/o di Gregorio Bernardi, mentre è uscito nello slalom Simon Talacci.

Il medagliere italiano al Mondiale junior di Panorama vede ora due ori, un argento e un bronzo.

Il titolo femminile è andato alla francese Marie Lamure, miglior tempo nello slalom e in recupero di 22 posizioni dopo il superG, quindi medaglia d’oro nella combinata con il tempo totale di 2’03″73, davanti all’austriaca Magdalena Egger, che pur avendo perduto 17 posizioni, ha chiuso con la medaglia d’argento a 37 centesimi dalla francese. Medaglia di bronzo per la svizzera Aline Hoepli, anch’ella in rimonta di 21 posizioni dopo il superG e alla fine distaccata di 64 centesimi dalla vincitrice.

La migliore azzurra è Alice Calaba, 20enne dell’Esercito, risalita di undici posizioni fino al 16/o posto finale a 2″43 dall’oro. Fra le trenta anche Annette Belfrond, 27/a a 3″62, e Sophie Mathiou 30/a a 4″61. Out Vicky Bernardi.

COMUNICATO STAMPA FISI

OMNISPORT