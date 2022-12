01-12-2022 22:01

Tre minuti di terrore, da sottosopra, parafrasando Stranger Things: quando Vargas ha siglato il 2-1 per la Costa Rica sulla Germania, sia tedeschi che spagnoli erano fuori, con Giappone e sudamericani agli ottavi. Nessuno avrebbe potuto immaginarlo: poi i tedeschi hanno rimontato e vinto, mentre la roja ha perso passando alla fine come seconda, in virtù di una differenza reti migliore rispetto ai tedeschi. Mirabilie di un Mondiale strano in partenza, e strano ancora di più per quanto si sta vedendo in campo: la Spagna incontrerà il Marocco agli ottavi, partita tutt’altro che scontata nel pronostico.

Spagna, la grande paura e il sollievo

Una sconfitta meritata per la Spagna che nel secondo tempo non ha praticamente mai tirato in porta, mettendo in mostra il solito sterile tiqui taqa: molto meglio la prima parte, quando in campo una punta vera c’era, e si è vista. Una punta che in serie A conoscono bene. In principio fu la Costa Rica: ingresso al minuto 57 al posto di Ferran Torres, in tempo per fornire un assist a Gavi e siglare il 7-0 con un preciso sinistro al 92′. Poi venne quello ben più pesante (e bello) realizzato contro la Germania: ingresso al 54′ (sempre al posto di Ferran Torres…) e gol al 62′ su assist da sinistra di Jordi Alba. Tocco di esterno destro sul primo palo ad anticipare il difensore: da attaccante vero, da prima punta. Infine, all’11’ contro il Giappone, il gol di testa su assist di Azpilicueta. Sinistro, destro, testa: il repertorio completo di una prima punta.

“Morata e altri dieci”

Quello che Alvaro Morata ha sempre voluto di essere, quello che spesso i suoi allenatori hanno trasformato in qualcos’altro. Tranne Luis Enrique. “Lui si è fidato di me nel momento più difficile della mia vita, non solo della mia carriera – ha detto di recente Morata – sentiva che avevo il paese contro, era una situazione molto complicata e lui mi ha difeso contro tutti. Il momento in cui mi è stato più vicino è stato prima di Spagna-Polonia agli Europei, quando durante dei giorni terribili per me disse in conferenza “Morata e altri 10””.

Morata, eppure è il primo Mondiale

Sta di fatto che il Giappone ha vinto e la Spagna ha perso: le furie rosse incontreranno dunque il Marocco agli ottavi, avversario tutt’altro che malleabile, mentre i samurai incontreranno la Croazia. Morata è rimasto in campo fino al 57′, sostituito poi da Asencio: punta per punta, fermo restando le caratteristiche. Segno che il gioco della Spagna, per avere un senso, deve sempre e comunque avere un finalizzatore. Perché Morata garantisce verticalità, presenza in area di rigore, concretezza sotto porta. Sessantesima presenza in Nazionale, trentesimo gol: esattamente uno ogni due partite, spesso non giocate dal 1′. Tutt’altro che male, per un attaccante che è al suo primo Mondiale e che alla lunga sta mettendo tutti d’accordo e rappresenta un rimpianto non ancora elaborato dai tifosi della Juventus.

Morata, il rimpianto dei tifosi della Juve

I quali non mancano di mandare “frecciatine” ad Allegri, che lo ha spesso schierato esterno offensivo, Come Romolo: “Da quando non lo allena più il “maestro” Allegri, sembra tornato ad essere un buon attaccante”. E Gianluigi quasi si commuove: “sono troppo felice x Alvaro perché merita tutto il bene del mondo!!!!”. Mentre Umberto non manca di sottolineare lo sbaglio fatto all’epoca dalla Juventus: “e qualche illuminato lo ha allontanato dalla Juventus…”. E Alban di rimando: “E hanno preso uno che non sa stoppare la palla”.

Morata-Juve, amore mai dimenticato

Filippo invece fa una riflessione: “In nazionale riesce decisamente a dare qualcosa in più, non so perché in tutti gli altri club non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale”. Massimiliano però ribatte: “Veramente è un panchinaro fisso nell’Atletico Madrid informati bene”. Mauro non ha dubbi: “Morata con Allegri ha praticamente fatto bene sempre, il primo anno che lo ha allenato ha sfiorato il triplette ed è stato uno dei più decisivi”. E Romano aumenta il rimpianto: “E pensare che la Luis Enrique non ha fatto niente per trattenerlo”. E Alessio aggiunge con ironia: “Torna alla Juve Alvaro il futuro è roseo”.