Qatar 2022, la dedica di Luis Enrique alla figlia scomparsa

27-11-2022 18:25

Si gioca un match importante e affascinante oggi in Qatar: Spagna-Germania. Sfida delicata soprattutto per i tedeschi, dopo la sconfitta col Giappone. Per Luis Enrique però, non è un giorno qualsiasi.

In una storia su Instagram, il tecnico spagnolo ha spiegato il motivo: “Oggi si gioca solo contro la Germania, è un giorno speciale anche perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo”, la dedica alla figlia scomparsa.