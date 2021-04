Mondiali maschili di curling, all'Italia non bastano due vittorie

Giornata decisiva ai Mondiali maschili di curling a Calgary per guadagnare il sesto e ultimo posto disponibile per l’accesso ai playoff e per la qualificazione diretta ai Giochi di Pechino 2022. L’Italia ha fatto quello che doveva fare battendo nettamente la Danimarca e l’Olanda e chiudendo con un bilancio positivo di vittorie e sconfitte ma il pass, come prevedibile, è andato alla Svizzera, che ha sconfitto a sua volta nettamente la Cina. Gli azzurri di Joel Retornaz ci riproveranno nel torneo preolimpico di dicembre che assegnerà, oltre a quello della Cina partecipante di diritto, gli ultimi tre posti per i Giochi.

Nella notte italiana infine si è disputato il primo dei due incontri di turno preliminare dei playoff nel quale la Scozia ha clamorosamente battuto per 5-3 i padroni di casa del Canada e domani affronterà in semifinale la Svezia. Nell’altra semifinale si troveranno di fronte la Russia e la vincente dell’altro turno preliminare tra Stati Uniti e Svizzera.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Scozia-Norvegia 7-6

Canada-Germania 9-6

Italia-Danimarca 10-4

Svizzera-Cina 9-4

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Italia-Olanda 8-4

Russia-Danimarca 7-4

Stati Uniti-Corea del Sud 8-3

Svezia-Giappone 7-2

Classifica finale per vittorie e sconfitte

Svezia 11 2 (avanza ai playoff)

Russia 11 2 (avanza ai playoff)

Stati Uniti 10 3 (avanza ai playoff)

Canada 9 4 (avanza ai playoff)

Scozia 9 4 (avanza ai playoff)

Svizzera 8 5 (avanza ai playoff)

Italia 7 6

Norvegia 7 6

Giappone 6 7

Germania 4 9

Danimarca 3 10

Olanda 2 11

Corea del Sud 2 11

Cina 2 11

TURNO PRELIMINARE PLAYOFF

Canada-Scozia 3-5

OMNISPORT | 10-04-2021 10:48