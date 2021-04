Mondiali maschili di curling, ancora un posto disponibile per i playoff

Al termine della settima giornata dei Mondiali maschili di curling di Calgary cinque squadre si sono qualificate per i playoff e hanno anche strappato il pass diretto per i Giochi di Pechino 2022: Svezia, Russia, Stati Uniti, Canada e Scozia. Per l’ultimo posto disponibile restano in corsa Norvegia e Svizzera, che sono le favorite, il Giappone, e teoricamente anche l’Italia, che ha le ultime due partite abbordabili contro Danimarca e Olanda e per sperare le dovrà vincere sperando in un doppio scivolone di Norvegia, contro Scozia, e Svizzera, contro Cina. Una volta concluso il round robin si disputerà il primo dei due incontri a eliminazione diretta per l’accesso ale semifinali, l’altro si terrà sabato insieme alle due semifinali.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Russia-Norvegia 8-6 (extra end)

Giappone-Corea del Sud 10-7

Svizzera-Olanda 8-4

Germania-Cina 8-4

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Giappone-Cina 7-6

Russia-Scozia 9-2

Stati Uniti-Danimarca 8-3

TERZA SESSIONE DI GIOCO

Svizzera-Corea del Sud 9-3

Stati Uniti-Olanda 9-4

Svezia-Germania 8-4

Canada-Norvegia 6-4

Classifica per vittorie e sconfitte

Svezia 10 2 (avanza ai playoff)

Russia 10 2 (avanza ai playoff)

Stati Uniti 9 3 (avanza ai playoff)

Canada 8 4 (avanza ai playoff)

Scozia 8 4 (avanza ai playoff)

Norvegia 7 5

Svizzera 7 5

Giappone 6 6

Italia 5 6

Germania 4 8

Danimarca 3 8

Olanda 2 10

Corea del Sud 2 10

Cina 2 10

