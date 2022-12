18-12-2022 10:48

Il bottino italiano di medaglie ai Mondiali in vasca corta di Melbourne si arricchisce anche nella giornata conclusiva. La 16ª edizione dei campionati iridati sulla distanza dei 25 metri, che ha visto Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon a fare la parte dei leoni con due ori a testa, ha infatti visto nella giornata di domenica 18 dicembre un doppio podio azzurro sui 50 rana e un inatteso bronzo nei 200 dorso, il tutto in attesa della prova conclusiva, la finale della 4×100 mista maschile, dove i quattro moschettieri Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi puntano molto in alto.

Mondiali nuoto Melbourne, doppio podio italiano nei 50 rana

Intanto lo stesso Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo hanno conquistato la medaglia d’argento e quella di bronzo nei 50 rana alle spalle dello statunitense Nic Fink. Per l’atleta varesino si tratta della quarta medaglia a Melbourne 2022, mentre per Cerasuolo, imolese classe 2003, si tratta del primo podio assoluto della carriera ai Mondiali. P

Per Martinenghi resta però un pizzico di rammarico dal momento che l’oro individuale continua a sfuggire: con questa fanno quattro medaglie d’argento tra Abu Dhabi 2021 e Melbourne tra 50 e 100 rana. Nicolò, protagonista di un’ottima partenza, a differenza di Cerasuolo, ha comunque poco da rimproverarsi, essendosi arreso solo ad un Fink imprendibile nella virata e capace di fissare il nuovo record dei campionati con il tempo di 25″38.

Melbourne, impresa di Lorenzo Mora nei 200 dorso: beffato Ndoye-Brouard

Pochi minuti dopo la terza medaglia italiana della giornata è arrivata da Lorenzo Mora, che si è confermato tra i più forti del mondo sulla distanza dei 200 dorso.

Il carpigiano, concittadino di Gregorio Paltrinieri, si è prodotto in una rimonta esaltante nientemeno che sul campione europeo Yohann Ndoye-Brouard andandosi così a prendere un podio che ai 150 metri sembrava impossibile dopo che l’azzurro era stato protagonista di una partenza non esaltante.

Mora ha fatto la differenza nelle due subacquee, chiudendo alle spalle della coppia statunitense formata dall’imprendibile Ryan Murphy, al terzo oro individuale a Melbourne dopo quelli sui 50 e sui 100 dorso, quarto considerando la staffetta mista mista, e da Shaine Casas.

Mondiali, non solo podi per l’Italia: delusione Pilato nei 50 rana

Tra un podio e l’altro, però, per i colori italiani c’è stata anche qualche delusione. Su tutte quella legata al 7° posto di Benedetta Pilato nei 50 rana dominati dalla lituana Ruta Meilutyte con il tempo di 28″50. Per la tarantina, parsa fin dalle batterie lontana dalla condizione migliore, solo 29″48, seguito dall’anticipazione sul possibile forfeit agli Assoluti di Riccione della prossima primavera.

Doppio quinto posto invece per Matteo Rivolta nei 100 farfalla vinti dall’infinito Chad Le Clos e per Margherita Panziera nei 200 dorso che hanno incoronato l’australiana Kaylee McKeown.