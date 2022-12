16-12-2022 11:35

Le note dell’Inno di Mameli tornano a risuonare presso il Melbourne Sports and Aquatic Centre della metropoli australiana, sede della 16° edizione dei campionati del mondo in vasca corta. La terza medaglia d’oro della spedizione italiana porta la firma di Thomas Ceccon, imprendibile per tutti gli avversari nella finale dei 100 misti.

Mondiali di Melbourne, oro leggendario di Ceccon nei 100 misti

L’atleta vicentino ha letteralmente sbaragliato una concorrenza di tutto rispetto, rappresentata in particolare dalla coppia canadese formata da Javier Acevedo e Finlay Knox, costretti ad accontentarsi di completare il podio. Ceccon ha fermato il cronometro sul tempo di 50″97, appena due centesimi peggio del record italiano che appartiene a Marco Orsi.

Acevedo, già battuto da Ceccon in coppa del Mondo, è secondo con 51″05, Knox chiude con 51″10 tenendo a sorpresa giù dal podio gli statunitensi Michael Andrew e Shaine Casas.

Ceccon ha fatto la differenza nella parte subacquea, per poi gestire il vantaggio da campione nella rana, tornare a spingere nello stile libero e poi controllare la reazione degli avversari.

“Tendo sempre ad essere critico con me stesso, nel finale ero molto stanco, ma oggi sono campione del mondo io!” le prime parole di Thomas dopo il trionfo.

Thomas Ceccon nuova stella del nuoto italiano

Ceccon si candida quindi a diventare il personaggio da copertina per l’Italia in questi Mondiali, avendo già fatto parte della staffetta d’oro nella 4×100, completata da Miressi, Conte Bonin, Deplano e Frigo, capace anche di fissare il nuovo primato del mondo con il tempo di 3’02″75.

E non è finita perché il programma di domenica 18, ultimo giorno di gare, prevede anche la staffetta mista della 4×100, dove Ceccon conquistò l’oro nei mondiali di corta del 2021 ad Abu Dhabi, edizione nella quale il veneto non andò oltre l’argento nei 100 misti en nella 4×100 stile.

A 22 anni, quindi, Thomas può già vantare un palmares di tutto rispetto e si candida a diventare uno dei nuotatori più completi della storia italiana: alla sua bacheca manca ancora l’oro olimpico dopo l’argento conquistato nella 4×100 stile e il bronzo nella 4×100 mista a Tokyo 2020. L’obiettivo per Parigi 2024 è implicito…

Mondiali Melbourne, il caso della finale ripetuta dei 50 dorso: Mora sfiora il podio

La finale dei 100 misti è andata in scena poco dopo il caso scoppiato per la ripetizione di quella dei 50 dorso, che vedeva in gara anche Lorenzo Mora. La finale è stata caratterizzata da una partenza falsa, ma contrariamente al solito non si è deciso di squalificare dopo l’autore della falsa, con il risultato che cinque atleti hanno portato a termine la gara.

Nella “finale bis” Mora si è ben disimpegnato, girando in testa ai 25 metri, per poi crollare al punto da doversi accontentare del quarto posto con il tempo di 22”81, a sette centesimi dal podio del polacco Stokowski. Oro allo statunitense Murphy con 22″64, davanti all’australiano Cooper con 22″73,