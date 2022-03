Mondiali pattinaggio di figura: forfait di Nathan Chen

16-03-2022 20:11

La federghiaccio statunitense ha comunicato che il campione olimpico in carica dell’artistico maschile Nathan Chen non parteciperà ai Mondiali che sono in programma la prossima settimana a Montpellier a causa di un infortunio non meglio specificato.

“Sono dispiaciuto di dovermi ritirare dai Mondiali – ha detto Chen – mi alleno per questa competizione dal mio ritorno da Pechino. Sono alle prese con un fastidioso infortunio e non voglio rischiare ulteriori problemi allenandomi e gareggiando la prossima settimana“.

A Montpellier non ci sarà neanche il suo grande rivale, il giapponese Yuzuru Hanyu, a causa di un problema alla caviglia di cui soffre già da prima dei Giochi di Pechino 2022, nei quali si è piazzato quarto dopo aver vinto l’oro nelle due edizioni precedenti.

