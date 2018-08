Mondiali Pokémon 2018: date, player e un ricco premio in denaro

Quando negli anni ’90 furono pubblicati i primi videogiochi della serie Pokémon, tutti pensarono inizialmente che si trattasse solo di un titolo giocabile dai bambini. Con il passare del tempo, però, il fenomeno si è diffuso rapidamente anche tra gli adulti fino a diventare una vera e propria attività esportiva. E lo conferma il montepremi dei prossimi Mondiali Pokemon 2018, che ammonta complessivamente a ben 500mila dollari.

La grande competizione mondiale si terrà a Nashville in Tennessee dal 24 al 26 agosto: i più bravi player di tutto il mondo si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo dei videogiochi, di Pokkén Tournament o del GCC Pokémon.

“Le sfide di tutte e tre le categorie d’età della sezione sia dei videogiochi che del GCC Pokémon inizieranno venerdì 24 agosto. I giocatori che si sono qualificati per un invito alla seconda giornata si uniranno ai giochi sabato 25 agosto. Il torneo terminerà con i round finali di domenica 26 agosto. I Campionati Mondiali di Pokkén Tournament avranno luogo sabato 25 agosto, preceduti da un torneo di qualificazioni dell’Ultima Chance venerdì 24 agosto” si legge sul sito Pokemon.com.

Tra i player più importanti del titolo c’è Barry Anderson, considerato il miglior giocatore del Regno Unito, che ovviamente sogna di vincere insieme al suo team i campionati mondiali. “Se dici alle persone per strada che giochi a Pokémon, potrebbero pensare che sia infantile, ma quando parli del viaggio che devi fare e del premio in denaro offerto, potrebbero cambiare idea” – ha dichiarato Barry.

E di tornei ne ha vinti il giovane campione: da Londra a San Francisco, fino a Sydney e San Paolo, ha portato a casa traguardi e soprattutto bei soldi, oltre alla possibilità di viaggiare e alloggiare gratuitamente nei luoghi delle sfide. “Ho viaggiato in posti in cui non avrei mai avuto la possibilità di andare diversamente e ho incontrato persone che non avrei mai conosciuto. Nell’ultimo torneo a Sydney, sono rimasto con un amico che avevo incontrato online tramite Pokémon, e lui mi ha mostrato le loro spiagge e montagne, il che è stato incredibile” – ha raccontato.

Potrete seguire Barry e tutti gli altri player che parteciperanno ai Mondiali Pokémon 2018 dal vivo ma anche in streaming su Twitch.tv/team/Pokemon. Saranno 4 i canali a disposizione: uno per Pokkén Tournament, uno per il GCC Pokémon, uno per i videogiochi e uno per gli incontri che si svolgeranno sul palco principale.

La cerimonia di apertura è prevista per le 9:00 di venerdì. Chi sarà il campione del mondo di Pokémon 2018?

