Con un tweet che ha squarciato il velo di Maya che oscura ancora adesso le condizioni di sicurezza per quanti hanno lavorato alla costruzione degli stadi e degli impianti e fanno parte della grande macchina di questo Mondiale in Qatar, Adam Crafton, inviato di The Athletic, ha diffuso la notizia della morte di un giovane addetto alla sicurezza.

Una tragica notizia che si aggiunge all’altrettanto drammatica notizia della morte di Roger Pearce, direttore tecnico dell’emittente londinese Itv Sport. Il terzo giornalista a morire dopo il popolarissimo reporter americano Grant Wahl e del fotografo qatarino Khalid al-Misslam.

Mondiali Qatar 2022: la tragica scomparsa dell’addetto

Il 24enne di origine kenyota avrebbe riportato delle ferite dopo la partita dell’Argentina contro l’Olanda che, stando alle prime informazioni raccolte dagli inviati non sarebbero state gravi. Invece oggi la terribile notizia della sua morte, che ha toccato profondamente quanti erano presenti e non solo per le circostanze, davvero impressionanti di questo incidente.

Secondo quanto riferito alla famiglia, il lavoratore migrante, John Njue Kibue, era caduto dall’ottavo piano dello stadio. Era stato ricoverato in terapia intensiva all’Hamad General Hospital di Doha con grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche.

L’annuncio è stato reso noto dagli organizzatori della Coppa del mondo, che hanno inviato le “più sincere condoglianze” alla famiglia, ai colleghi e agli amici. “Gli organizzatori del torneo del Qatar – prosegue la nota – stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta e forniranno ulteriori informazioni in attesa dell’esito delle indagini”.

I familiari hanno sostenuto che il suo datore di lavoro del Qatar, Al Sraiya Security Services, non avrebbe fornito le spiegazioni chieste in merito alle circostanze della caduta e della conseguente morte di un ragazzo giovanissimo e presente a garantire la sicurezza dell’impianto. Si tratta del secondo lavoratore migrante morto dall’inizio del torneo nella nazione del Golfo. Un altro era deceduto in un incidente, avvenuto in un resort utilizzato dall’Arabia Saudita durante la fase a gironi.

A worker has died during the World Cup in Qatar. A Kenyan man, age 24, fell at the Lusail Stadium during Argentina’s match against Holland. He was initially taken to hospital and described as “stable but critical condition”. Now passed away. https://t.co/HvdQzcsAqW — Adam Crafton (@AdamCrafton_) December 14, 2022

La morte di Roger Pearce

Decessi misteriosi, improvvisi di difficile lettura, stando alle prime informazioni su queste tragedie che hanno colpito professionisti che non avevano malattie o problemi pregressi, secondo quanto emerso fino a questo momento.

A inizio torneo, prima della partita tra Stati Uniti e Galles quella per la quale Wahl era stato fermato all’ingresso a causa della sua maglietta arcobaleno, del 21 novembre scorso, un malore ha stroncato improvvisamente Roger Pearce, direttore tecnico di Itv Sport. Una morte sconcertante, quanto imprevedibile: Pearce è deceduto nella sua camera di albergo a Doha, dove era arrivato per seguire l’ottava Coppa del Mondo della sua carriera, tappa fondamentale prima di andare in pensione tra circa cinque settimane dopo il termine del torneo.

Una circostanza che, nell’immediato, non aveva destato sospetti o interrogativi posto che ogni considerazione sulle possibili ragioni della sua perdita, saranno approfondite ove necessario.

La scomparsa del giornalista inglese: è il terzo

Come riferiscono i siti britannici, Independent, Metro, Ibc, Pearce stava coprendo il suo ottavo torneo di Coppa del Mondo quando ha avuto un malore e non si è più ripreso. La sua morte è stata annunciata in onda prima della partita di lunedì 21 novembre tra Galles e Stati Uniti, con l’emittente Mark Pougatch che ha dato la notizia.

“Abbiamo delle notizie molto tristi da portarvi da qui in Qatar”, ha detto. “Il nostro direttore tecnico, Roger Pearce, che era qui per imbarcarsi nella sua ottava Coppa del Mondo, è tristemente venuto a mancare”.

La drammatica morte di Grant Wahl per aneurisma

Come accennato, è inquietante constatare come Roger Pearce sia mancato in Qatar, durante questa Coppa del Mondo, poco prima del giornalista statunitense Grant Wahl, 48 anni, che si è improvvisamente accasciato ed è deceduto mentre copriva Olanda-Argentina, match dei quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022.

Il fratello del celebre giornalista e inviato statunitense aveva avanzato dei sospetti in merito al decesso di Grant, sul quale avrebbe fatto chiarezza l’esito dell’autopsia avvenuta a New York.

Storico e noto collaboratore di Sports Illustrated, corrispondente di Fox Sports e analista calcistico per CBS Sport, Wahl – come già rammentato – aveva indossato una maglietta arcobaleno che aveva destato alcuni problemi al momento dell’accesso allo stadio, prima di Stati Uniti-Galles.

“Io sono gay ed è per questo motivo che aveva indossato la maglia arcobaleno ai mondiali”, ha affermato Eric Wahl, “mio fratello stava bene di salute ma dopo quel gesto aveva ricevuto minacce. Io credo che sia stato ucciso, vi prego ai aiutarmi”.

Il celebre inviato si è accasciato in tribuna stampa mentre la partita volgeva al termine, apparentemente per un attacco di cuore. Subito soccorso, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

Turbata la moglie del giornalista, la dottoressa Celine Gounder, specialista in malattie infettive apparsa più volte in televisione durante la pandemia Covid-19 e che si è detta “sconvolta” dalla notizia. Proprio lei, mercoledì 14 dicembre, ha reso noto quanto emerso dall’esame autoptico effettuato da una equipe medico legale. La dottoressa ha rivelato questa mattina che suo marito è morto a causa di un aneurisma all’aorta.

Il Dipartimento di Stato Usa aveva fatto sapere di essere in contatto con le autorità del Qatar per “assicurare che i desideri della sua famiglia siano accolti il più rapidamente possibile”. La federcalcio statunitense aveva già inviato un messaggio di cordoglio ricordando la sua passione, la sua competenza e il suo “impegno per i diritti umani”.

Le circostanze della morte di Wahl non del tutto chiare

Nei giorni precedenti alla sua morte, avvenuta in modo impressionante per addetti ai lavori e suoi ammiratori, Wahl aveva lamentato di non sentirsi bene, tanto da essersi rivolto all’ambulatorio del centro stampa, credendo di avere una bronchite e si era sottoposto a un tampone Covid, negativo secondo le informazioni riportate dall’agenzia Agi. Gli era stato somministrato uno sciroppo per la tosse e ibuprofene.

“Non è il mio primo mondiale – aveva raccontato sulla sua newsletter – Ne ho fatti otto … e mi sono ammalato ogni volta, si tratta solo di trovare un modo per portare a termine il proprio lavoro”.

La scomparsa improvvisa del fotografo al Misslam

Secondo i media qatarioti come Peninsula Qatar e Gulf Times, il fotografo al-Misslam sarebbe stato sepolto nella giornata di sabato 10 dicembre. Anche lui — come Grant Wahl, il freelance statunitense scomparso mentre assisteva dalla tribuna stampa ad Olanda-Argentina — era a Doha per coprire i Mondiali.

قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

Anche sulla sua tragica fine non sono ancora emersi, né riportati ulteriori informazioni sulla causa del decesso, attribuita fino a questo momento a un malore imprevedibile.

