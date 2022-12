11-12-2022 21:18

Ancora una morte di un giornalista ai Mondiali in Qatar 2022. A distanza di pochi giorni da Grant Wahl, è stata infatti comunicata la scomparsa del fotoreporter Khalid Al-Misslam di Al-Kass Tv (emittente qatariota che fa parte del network di beIn Sports). Il giornalista è morto nella giornata di ieri anche se non sono stati ancora rese pubbliche le cause. Al-Misllam era impegnato nella copertura dei match del Mondiale in Qatar come fotoreporter. A darne notizia è stato l’account ufficiale della televisione qatariota che sui social ha espresso il suo cordogliò: “Il fotoreporter di Al Kass Tv scomparso. Al-Misslam, qatariota, è scomparsa improvvisamente mentre stava seguendo i mondiali di calcio. Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia.

Mondiali Qatar, altro lutto nel mondo del giornalismo

La morte di Al-Misslam arriva a distanza solo di un paio di giorni da quella del giornalista sportivo statunitense Grant Wahl scomparso nella giornata di venerdì mentre stava seguendo la partita tra Olanda e Argentina. Il 48enne giornalista statunitense si trovava in sala stampa quando all’inizio dei tempi supplementari si è sentito male ed è deceduto dopo un lungo tentativo di rianimazione. Wahl lavorava per la rete televisiva CBS Sports e nel corso della prima partita dei Mondiali in Qatar aveva indossato una maglietta a supporto della comunità LGBTQ.