Mondiali rugby, Italia verso Lione: il 9 esordio con la Namibia

Partiti gli azzurri, a Fiumicino foto e selfie per i giocatori della nazionale

03-09-2023 21:00

La nazionale di rugby è partita per Lione, via Francoforte, per partecipare alla decima edizione dei Mondiali che prenderà il via venerdì 8 settembre con la partita inaugurale tra la Francia e la Nuova Zelanda. Salutati alla partenza dall’aeroporto di Fiumicino da passeggeri appassionati della disciplina che hanno chiesto foto e selfie, gli azzurri scenderanno in campo sabato 9 settembre contro la Namibia. Le altre partite della fase a gironi vedranno l’Italia giocare il 20 settembre contro l’Uruguay, il 29 contro gli All Blacks e il 6 ottobre contro la Francia. La formula è sempre la stessa: le prime due classificate di ogni girone avanzano alla fase a eliminazione con i quarti che inizieranno il 14 ottobre, fino alla finalissima del 28 ottobre a Parigi. Con 16 atleti selezionati dal ct, il neozelandese Kieran Crowley, la Benetton Rugby è la squadra maggiormente rappresentata, mentre sono ben 24 gli azzurri alla loro prima edizione dei Mondiali.