Mondiali sci, Lindsey Vonn flop e vittima degli haters: "Dicono che sono vecchia e lenta, ma non mi arrendo"

I Mondiali di Saalbach non sono andati come sperava. Lindsey Vonn si aspettava molto di più dalla kermesse iridata in Austria, in cui s’è segnalata più per le polemiche e le schermaglie che per i risultati in pista. A conti fatti s’è parlato più di lei per la lite, vera o presunta, interna al team dopo il mancato abbinamento con Mikaela Shiffrin per la combinata a squadre, che per le performance nelle discipline veloci, in cui ha lasciato molto a desiderare. E qualcuno ha esagerato con le critiche, soprattutto sui social.

Attraverso un lungo e articolato post, la bionda campionessa a stelle e strisce ha confessato di aver fatto i conti con una vera e propria shitstorm negli ultimi tempi. Un fenomeno iniziato ancor prima dei Mondiali di sci, in occasione delle ultime prove – poco entusiasmanti – in Coppa del Mondo, seguite al suo clamoroso ritorno nel circo bianco dopo un lungo periodo di inattività. Chissà cosa si aspettavano da lei gli haters che, a causa degli ultimi risultati poco felici, l’hanno letteralmente massacrata.

“Non mentirò, queste ultime settimane sono state dure“, ha scritto Vonn sui suoi account ufficiali. “Amo sciare ed è l’unico motivo per cui sono tornata in questo sport… ma ci sono state così tante voci negative. Persone che non credono in me. Persone che dicono che sono troppo vecchia e lenta. Persone che mettono in dubbio il mio carattere. Persone che mi dicono di farmi da parte perché il mio tempo è scaduto…“. Non tutti la pensano così, per fortuna. Ma quei pochi sanno essere tremendamente crudeli: “So che sono solo poche voci tra tante…. Ma fa ancora male. Cerco di essere forte, ma non sempre lo sono. Sono umana”.

La promessa di Lindsey: “Tranquilli, non mi arrendo”

“Penso che faccia male perché ci tengo”, ha aggiunto Lindsey. “So che non dovrei, ma in fin dei conti, la mia pelle è così spessa. Avrei voluto fare di meglio, ma non l’ho fatto. Ho fatto del mio meglio con quello che avevo. E so che non gestisco perfettamente ogni situazione… perché sono molto lontana dall’essere perfetta. Ma a me importa. Probabilmente troppo. Ed è per questo che a volte le mie emozioni hanno il sopravvento su di me”. In ogni caso, nessuna voglia di mollare: “Tranquilli, non mi arrendo. Credo in me stessa e so che con il duro lavoro arriverò dove sogno di andare. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Continuiamo a sognare!“.