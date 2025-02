Mondiali Saalbach, Goggia non cerca alibi per le medaglie mancate: non si spegne la polemica tra Shiffrin e Vonn

La sciatrice bergamasca prova a mettersi alle spalle la delusione di discesa e superG e guarda alla prova in gigante in programma di giovedì per riscattare un Mondiale con qualche amarezza

L’ultima gara per provare a piazzare la zampata sul Mondiale. Sofia Goggia, come spesso capita, fa il punto della situazione sui social con un video su Instagram in cui rivela la delusione per le prove in velocità e prova a darsi la carica in vista del gigante di giovedì.

Goggia non cerca alibi

La delusione non sembra ancora smaltita del tutto ma per Sofia Goggia è il momento di guardare avanti, al gigante di giovedì che le offre una nuova possibilità. Sui social la bergamasca prova a fare il punto della situazione: “Siamo ai Mondiali e qui contano solo le medaglie, io in velocità non sono riuscita a ottenerne neanche uno. Ho più rammarico per il SuperG piuttosto che per la discesa, ho commesso quell’errore nell’ultimo salto che probabilmente mi ha pregiudicato la possibilità di salire sul podo. Sapevo che era quella la gara in cui avevo più chance. La discesa è stata difficile da costruire e poi il volo dell’ultima prova non ha contribuito, ma potevo fare sicuramente meglio. Avrei avuto bisogno di fare un miracolo che non saprei dove andare a pescare”.

Goggia non cerca alibi ma nel suo intervento sui social fa notare quali sono i problemi della sua stagione: “Non ho mai cercato alibi ma penso di pagare lo scotto di aver messo gli sci a novembre e di aver preparato la stagione su un’unica pista e su un’unica neve per venti giorni. Quindi ogni tanto manca qualche pezzettino. Ma cerchiamo di essere più sul pezzo possibile. Giovedì gigante, siamo carichi ma molto sereni e tranquilli”.

Storie tese in casa USA

“Ci può essere solo una regina”: sembra questo il tema in casa USA dopo la polemica nella giornata di ieri a seguito della formazione delle coppie per la combinata femminile. Lindsey Vonn non ha preso bene la scelta di non essere in coppia con Mikaela Shiffrin che ha vinto l’oro con Breezy Johnson. Vonn, tornata alle gare, dopo la selezione delle coppie si era lasciata scappare un tweet (“Perché non sono sorpresa?”) per poi cancellarlo. Ma il disastro era già fatto.

E oggi torna su quanto successo: “Di sicuro non ho aiutato il mio caso o quello della squadra quando ho scritto su Twitter. Ma allo stesso tempo sono un essere umano e sono rimasta delusa dalla comunicazione e ho deciso di esprimere quello che provavo”. Ma la statunitense ha anche chiarito di non avercela con Shiffrin: “Credo che sia stata la decisone migliore quella fatta, sono loro le più veloci ma mi ha dato fastidio che non mi è stato comunicato. L’ho scoperto su Instagram e ho pensato che fosse poco professionale. Sarebbe bastata una telefonata o un messaggio”.

La combinata a squadre maschile

Archiviata la prova femminile, ora tocca gli uomini provare a centrare un risultato importante nella prova di combinata a squadre ai Mondiali di Saalbach. A differenza della prova femminile ci saranno 4 coppie azzurre: quella che sulla carta ha più possibilità di centrare il podio è formata da Dominik Paris e da Alex Vinatzer, poi c’è la coppia formata da Tobias Kastlunger e Florian Schieder, ancora l’esperto Stefano Gross con Mattia Casse e il giovane Pippo Della Vite con il veterano Christof Innerhofer. “E’ una gara nuova – ha detto Vinatzer che a Saalbach ha conquistato l’oro nel parallelo a squadre – ci saranno tante attenzioni. Vediamo come andranno le cose dopo la discesa, poi ci giocheremo il tutto per tutto. Il format prevede che entrambi facciamo bene e ci sono tanti team forti”.