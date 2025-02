Sci Alpino combinata femminile, USA davanti dopo la libera, male Gut e Vonn. Italiane lontane dalle medaglie

La manche di discesa della combinata femminile a coppie non sorride alle protagoniste più attese: Johnson "solo" quarta, Gut indietro. Comanda Macuga. Italiane lontane dal podio.

Parla statunitense la manche di discesa dell’inedita combinata a coppie, con Lauren Macuga velocissima lungo la “Ulli Maier” ma senza riuscire a fare tutta quella differenza che servirebbe per stare tranquilla. Perché Paula Moltzan dovrà fare un mezzo miracolo per mantenere la testa nella manche di slalom: la tedesca Aicher è a soli 23 centesimi, l’austriaca Puchner a 28. E l’Italia resta un po’ defilata, con Nicol Delago migliore delle azzurre, attardata di un secondo dalla vetta.

Macuga un missile, bene Aicher e Puchner. Gut delude

La neve insolitamente più granellosa rispetto a quella bella dura e compatta della settimana scorsa ha sorpreso più di uno skiman, costretto a fare i salti mortali per cambiare lamine a tempo di record. E non tutte le big sono riuscite ad adattarsi in fretta: Lara Gut-Behrami ad esempio ha chiuso 11esima a 1”29 dalla Macuga, confermando lo scarso feeling con la pista di Saalbach.

Breezy Johnson, vincitrice della discesa di sabato scorso e accoppiata con Mikaela Shiffrin, ha alzato un po’ il piede, chiudendo a 51 centesimi dalla connazionale. La sensazione, insomma, è che la lotta per le medaglie sarà tutta una questione statunitense, tedesca e austriaca: la Germania spera tanto su Lena Duerr, chiamata a recuperare 23 centesimi alla Moltzan (che è più gigantista che slalomista), mentre l’Austria sa di avere un cavallo forte come Katharina Liensberger, tre vittorie in slalom in Coppa del Mondo, chiamata a recuperare 28 centesimi.

L’accoppiata Stephanie Venier-Katharina Truppe partirà da 86 centesimi di ritardo, ma è un’altra coppia candidata forte per il podio. Occhio però a dare le svizzere per morte prima del tempo: Camille Rast partirà con 1”04 di ritardo, Wendy Holdener con 1”29 e nessuno, a priori, può considerarle fuori dalla lotta per le medaglie. male, invece, Lindsey Vonn: 2″51 di ritardo e chance di medaglia naufragate in fretta.

Delago migliore delle azzurre, ma le medaglie sono lontane

Le italiane, si sapeva, non erano così in hype per poter puntare a un metallo. Delle tre coppie, però, quella che ha mandato segnali più incoraggianti è composta da Nicol Delago e Marta Rossetti: Delago ha chiuso decima la propria manche di discesa, commettendo un errore nel finale e rischiando anche di uscire dal tracciato. Il ritardo di 1”06 è tutto sommato contenuto e adesso Rossetti dovrà provare a fare una buon manche per riuscire almeno a chiudere in top ten, o comunque nelle prime 15.

Dovrà fare qualcosa di più Giorgia Collomb: Laura Pirovano, che non ha proprio mai amato la “Ulli Maier”, le ha lasciato in dote quasi due secondi di ritardo (16esima posizione). Più indietro Elena Curtoni, che non ha saputo interpretare nella giusta maniera il tracciato di gara e ha chiuso con 2”38 di ritardo dalla vetta, lasciando il testimone a Martina Peterlini che magari, sfruttando una pista poco segnata, potrebbe anche riuscire a risalire un po’ la corrente. La manche di slalom (che sarà tracciata dal tecnico delle italiane) è in programma dalle 13,15.