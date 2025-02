Mikaela Shiffrin rinuncia al gigante mondiale: "Ho ancora paura". Ma farà la combinata con Breezy Johnson

Mikaela Shiffrin non difenderà il titolo mondiale in gigante: ha ammesso di non sentirsi pronta a gareggiare tra le porte larghe. Per Brignone e Goggia una rivale in meno.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Mikaela Shiffrin non parteciperà alla gara di slalom gigante dei mondiali di Saalbach, di fatto rinunciando a difendere il titolo vinto due anni fa a Courchevel dopo aver fatto tutto il possibile per recuperare la miglior condizione e presentarsi al cancelletto. Evidentemente i postumi dell’operazione seguita alla caduta di Killington hanno avuto la meglio sulla fuoriclasse di Vail, che ha annunciato il forfait tramite i propri profili social, motivando dettagliatamente le ragioni che l’hanno spinta a desistere.

La confessione: “E’ straziante, ma non ce la faccio”

Mikaela in questi due mesi ha fatto di tutto per riuscire a smaltire il problema all’addome che s’era procurata nella caduta sul pendio del Vermont. Ma a spingerla a rinunciare è stata piuttosto la paura di non riuscire ancora ad affrontare serenamente soprattutto le porte del gigante.

“C’ho messo tutta l’energia possibile per rimettermi in forma, ma in questo momento sto affrontando ostacoli mentali che mi impediscono di ritrovare l’intensità necessaria per competere ad alto livello. Onestamente, mai avrei pensato di dover convivere con tutti questi blocchi mentali e post traumatici in gigante. Ho provato a tuffarmi in una nuova sfida, sperando di ricominciare a farlo proprio dalla gara dei mondiali, facendo leva anche sulla passione e la voglia di competere che da sempre mi contraddistinguono. È stato però straziante fare i conti con quanta paura ho nell’affrontare una disciplina che ho amato sino a due mesi fa”.

Sorpresa: in combinata a coppie con l’amica Breezy

Per Shiffrin, l’ultimo anno è stato senza dubbio molto complicato. La caduta a Cortina dello scorso febbraio, che di fatto gli è costata la Coppa del Mondo 2024 e che l’ha convinta ad evitare (almeno per questa stagione) di competere nelle gare veloci, è stata solo il primo passo verso una lunga e difficile risalita. E il fatto che anche il suo fidanzato Aleksander Aamodt Kilde sia ai boxe per i postumi di una brutta caduta di certo non ha aiutato: la statunitense ha pagato tutto questo a livello psicologico, e la neve ha presentato ancora una volta il conto.

Ma a Saalbach sarà comunque protagonista: gareggerà infatti in slalom speciale nella combinata a coppie femminile, dove Breezy Johnson, fresca campionessa iridata in discesa, farà coppia con lei nella prova appunto di velocità. “Un compagno di squadra del mio team mi ha spiegato che in casi come questi l’unica cosa da fare è provare, provare e ancora provare ad allenarmi.

In gigante non sento di essere ancora pronta, in slalom va meglio e per questo ho risposto all’invito di Breezy, con la quale speriamo di ben figurare in questa nuova disciplina”. Shiffrin aveva rifiutato l’invito di Lindsey Vonn, ma l’amicizia con la Johnson (con la quale gareggia da quando aveva 11 anni) ha prevalso. “Sarà come chiudere un cerchio. È una bella cosa, per entrambe”.

Brignone e Goggia (e le altre) hanno una rivale in meno

La scelta di Mikaela di rinunciare al gigante è stata accolta con un po’ di rimpianto dall’organizzazione, ma di certo non sarà troppo dispiaciuta alle tante rivali che sanno di non dover fare i conti con una fuoriclasse sempre pericolosa, al netto delle settimane di lontananza dalle gare.

Per Federica Brignone soprattutto, questa è un’occasione più unica che rara per aggiornare il bottino di medaglie mondiali: saranno lei, Sara Hector e Alice Robinson le grandi favorite per la vittoria finale, senza dimenticare Lara Gut-Behrami (uscita però con le “ossa rotte” dalle gare veloci) e nemmeno possibili outsider come Lara Colturi, Zrinka Ljutic e Sofia Goggia.

Anche Marta Bassino spera di avere una chance per provare a rimettere una medaglia al collo, lei che un oro mondiale l’ha vinto da Juniores nel 2014. Insomma, senza Shiffrin in tante sanno di avere qualche chance in più per fare il colpaccio: l’Italia si presenterà con Brignone, Goggia, Bassino e Della Mea, puntando a rimpolpare il medagliere.