Mondiali Under 20, l'Italia stronca l'Inghilterra e va ai quarti

Vittoria azzurra per 2-1. Decide, nel finale, un rigore trasformato da Casadei.

01-06-2023 08:13

L’Italia non si ferma più. Nella delicata sfida con l’Inghilterra, gli Azzurrini di Nunziata riescono ad imporsi per 2-1, conquistando così il pass per quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina.

Gara per nulla facile per l’Italia. Andata in vantaggio, nei primi minuti di gioco, con Baldanzi, l’Italia subisce la reazione degli inglesi che trovano il pari a metà prima frazione con Devine. La partita si risolve nei minuti finali, con un rigore trasformato da Casadei, al quinto centro personale nel torneo. Ora la Nazionale Under 20 del tecnico Nunziata se la vedrà con la forte Colombia (sabato 3 giugno) per un posto in semifinale.