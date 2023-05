Mondiali Under 20: Usa e Israele ai quarti di finale

Gli americani hanno vinto facilmente per 4-0 contro la Nuova Zelanda, nell'altro match il successo è arrivato al 97'

31-05-2023 10:36

Stati Uniti e Israele proseguono la loro corsa ai Mondiali Under 20 ospitati dall’Argentina. Gli americani hanno vinto facilmente la loro partita degli ottavi di finale contro la Nuova Zelanda, con il punteggio di 4-0. Match in discesa già al 14′ per gli uomini di Varas: il gol è di Wolff, con l’attaccante che ha controllato bene il passaggio di Diego Luna prima di scaricare un gran tiro dalla distanza che ha battuto il portiere neozelandese.

Al 61′ è arrivato il raddoppio con Cowell, che ha ricevuto un cioccolatino in area di rigore e, tenendo il pallone basso, ha insaccato all’angolino di destra. Con la Nuova Zelanda sbilanciata in avanti nel tentativo di riaprire l’incontro, al 75′ il terzo gol di Justin Che. Il difensore si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto e, dopo un rimpallo a suo favore, ha calciato in rete. Poker firmato all’82’ da Pukstas.

Molto più equilibrato l’altro match degli ottavi di finale tra Israele e Uzbekistan. All’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza, la rete del successo è arrivata addirittura al 97′ per merito di Khalaili. Partita con tredici tiri a testa per le due compagini, ma possesso palla decisamente in favore degli uomini di Alon Hazan.

Israele, nei quarti di finale, attende ora la vincente dell’altra partita degli ottavi tra il favorito Brasile – battuto 3-2 alla prima nel girone dall’Italia di Nunziata, ma poi vittorioso nelle successive sue partite contro Nigeria e Repubblica Dominicana – e la Tunisia. I sudamericani sono squadra su cui scommettere anche per il successo finale dei Mondiali, anche se l’avversario più duro è rappresentato proprio dai padroni di casa dell’Argentina.