Mondiali vasca corta, Miressi di bronzo nei 100 stile

15-12-2022 10:20

La terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne si apre con la quinta medaglia per l’Italia, la prima di bronzo.

A conquistarla Alessandro Miressi, terzo in una finale dei 100 stile libero dagli altissimi contenuti tecnici. Il velocista torinese non è quindi riuscito a confermarsi sul tetto del mondo dopo l’oro conquistato nel 2021 ad Abu Dhabi, ma resta sul podio tra gli “uomini jet” della piscina grazie al tempo di 45″72, che eguaglia il primato italiano. L’oro è andato a Kyle Chalmers, con il tempo di 45″16, nuovo record dei campionati. L’australiano è stato protagonista di una rimonta vincente sul francese Maxime Grousset, secondo in 45″41.

Solo quinto Thomas Ceccon, con il nuovo personale di 45″72, alle spalle del rumeno David Popovici, che con 45″64 ha fissato il nuovo record mondiale juniores.

Per Miressi è il secondo podio a Melbourne, 48 ore dopo lo straordinario oro conquistato con i compagni della 4×100, completata da Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e dallo stesso Ceccon e autrice anche del nuovo record del mondo, con il tempo di 3’02″75, primato strappato all’Australia di Dressel.