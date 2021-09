Mondiali, Voeckler svela un retroscena sulla vittoria di Alaphilippe

Una delle immagini più belle del Mondiale di Lovanio resterà quella di Thomas Voeckler intento ad incitare a bordo strada i suoi corridori a diversi chilometri dal traguardo.

Il c.t. francese, anche se dietro le quinte, è stato uno dei grandi artefici della doppietta transalpina in Belgio dove, a lasciare tutti per il secondo anno di fila con un pugno di mosche in mano, è stato ancora una volta Julian Alaphilippe.

“Gli ho detto di seguire il suo istinto, in base alle sue condizioni” ha rivelato Voeckler a Cyclingnews.

“La nostra intenzione era quella di lanciare attacchi prima degli altri e far credere che la nostra fosse una strategia folle” ha spiegato il c.t. della Francia illustrando qual era la tattica decisa al mattino.

“Sapevamo che sarebbe stata una corsa molto movimentata e volevamo avere noi il controllo delle operazioni. Abbiamo sempre voluto essere un passo avanti” ha affermato soddisfatto l’ex corridore di Europcar e Direct Energie.

OMNISPORT | 27-09-2021 13:56