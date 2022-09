Mondiali Wollongong 2022: Nairo Quintana scioglie i dubbi sulla sua presenza

15-09-2022 10:21

Nairo Quintana c’è. Il ciclista colombiano infatti, dopo aver saltato la Vuelta a España per preparare l’appello in seguito alla squalifica dal Tour de France, è pronto a tornare alle corse nella rassegna iridata australiana.

Nonostante Quintana non corra da Luglio, quando concluse la Grande Boucle al quinto posto, piazzamento che gli è stato tolto per la positività al Tramadol, la federazione colombiana lo ha confermato da subito per la prova in linea. In attesa di conoscere l’esito del ricorso effettuato al TAS di Losanna, il colombiano ha avuto comunque modo di allenarsi e prepararsi per l’evento iridato che si terrà in Australia.

“Mi sto preparando da giorni facendo fondo per arrivare al meglio – ha spiegato in un comunicato con il quale ha voluto ribadire la sua presenza, rivolgendo soprattutto al pubblico e ai propri tifosi – Questo è un bel gruppo e una bella selezione. I vostri messaggi di sostegno sono molto importanti per noi. Daremo tutto per la Colombia e sicuramente faremo del nostro meglio per ottenere un bel risultato”.

Nairo Quintana, da quanto si apprende dalla federazine colombiana, arriverà in Australia martedì 20 settembre. La prova in linea si disputerà domenica 25 settembre, data nella quale dunque farà il suo ritorno in gara dopo due mesi.