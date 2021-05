Monte Carlo, Jackie Stewart sa già chi vincerà

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Jackie Stewart in un’intervista al podcast F1 Nation ha fatto le carte all’imminente Gran Premio di Monte Carlo: “Chi vince a Monaco? Uno tra Hamilton e Verstappen. Ma se devo dire un nome solo allora è Verstappen”, ha detto l’ex pilota britannnico.

“Parlando di piloti, penso che Verstappen potrebbe essere molto veloce a Monaco. Ma la Mercedes è ancora la migliore auto in pista, e questo è un enorme vantaggio per i loro piloti. Hamilton è sicuramente il primo pilota alla Mercedes, ma la macchina è così buona che anche Bottas può essere competitivo”.

“Anche lui è bravo, ma non allo stesso livello. Hamilton sta guidando meglio che mai, ma Verstappen rappresenta una seria minaccia per lui. È un top driver assoluto. La Red Bull però in realtà non è all’altezza della Mercedes”.

OMNISPORT | 19-05-2021 10:59