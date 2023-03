Montecarlo, passo indietro su Nadal: "Non confermo la presenza"

Il campione spagnolo: "Sto lavorando sempre di più, ma se sapessi quando tornerò lo direi".

29-03-2023 12:39

Nulla da fare per Rafael Nadal. Gli organizzatori del Monte Carlo Masters 1000 (in programma dal 9 al 16 aprile) avevano confermato la presenza del 22 volte vincitore di Slam: “Rafa è stato il primo giocatore a confermare la sua presenza. Vuole giocare a Monaco e sta facendo di tutto per esserci protagonista in un torneo che ha vinto undici volte in singolare, otto consecutivamente tra il 2005 e il 2012”.

Non sarà però così alla fine. Lo stesso Rafael Nadal, tramite un’intervista a Marca, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai fan e agli appassionati del tennis: “Seguo il mio programma e non so quando tornerò a giocare, questa è la verità. Sto lavorando sempre di più, ma se sapessi quando tornerò lo direi. Ora non lo so. Non posso confermare che giocherò a Montecarlo, devo valutare giorno per giorno”.

Sul profilo Twitter del torneo era apparso un post in cui si dava per scontata la sua partecipazione, ma Nadal ha voluto mettere le cose in chiaro: “Non so chi abbia rivelato queste informazioni. Ma ovviamente se fosse vero ve lo confermerei ma purtroppo non posso confermarlo”, ha chiosato lo spagnolo.

Rischia quindi di andare per le lunghe il rientro di Nadal. Una brutta notizia per lo spagnolo, che vorrebbe arrivare in condizioni decenti al Roland Garros, lo Slam che lo ha reso una leggenda. Al momento però, Parigi sembra ancora lontana.