Il montepremi da paura incassato da Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici del doppio femminile al Roland Garros 2025

Per le due azzurre una cifra consistente intascata grazie al trionfo nel torneo, ma appena superiore a quella vinta da chi esce agli ottavi in singolare.

Parigi porta decisamente bene a Sara Errani e Jasmine Paolini. Qui la coppia d’oro del doppio femminile azzurro aveva conquistato la gloria olimpica nell’estate dello scorso anno, aggiudicandosi il torneo a cinque cerchi. E qui è arrivato il successo nel torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025, che era sfuggito in finale l’anno precedente. Decisiva la vittoria in finale sulla coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic, battute col punteggio di 6-4 2-6 6-1.

Roland Garros, Paolini ed Errani vincono il doppio

Un successo più che meritato dalle due azzurre, che dopo un primo set vinto in volata hanno subito la reazione della kazaka e della serba nella frazione seguente. Nel terzo e decisivo set, poi, non c’è stata storia. Errani con la sua saggezza tattica e Paolini con i suoi colpi da fuoriclasse hanno spento ben presto i sogni di rimonta delle avversarie. Alla fine la vittoria è arrivata relativamente in scioltezza, per la legittima soddisfazione di Sarita e Jas.

Parigi: il riscatto di Jasmine e la doppietta di Sarita

L’ennesima conferma della bontà dell’assortimento tra l’esperta Errani e la ritrovata Paolini, che avevano già fatto loro – tre settimane prima – il torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. Per Jasmine un bel modo per addolcire la delusione per la precoce eliminazione rimediata nel torneo di singolare, arrivata agli ottavi per mano dell’ucraina Svitolina; per Sara, invece, uno splendido bis dopo la vittoria nel doppio misto ottenuta in tandem con Andrea Vavassori.

Errani e Paolini, il montepremi: quanto hanno vinto

Ma quanto hanno intascato le due azzurre grazie al successo nel doppio? Una cifra consistente: 590mila euro. Da dividere per due, ovviamente: quindi 295mila euro a testa. Tanto? Sì, certamente. Ma non tantissimo. Perché si tratta di un premio di poco superiore rispetto a quello riservato a chi perde agli ottavi in singolare: 265mila euro. Il vincitore del torneo singolare (maschile o femminile), tanto per fare un raffronto, incamera due milioni e 550mila euro. Pochi spiccioli invece per chi vince il doppio misto (Errani e Vavassori): 61mila euro a testa, meno di chi esce al primo turno del singolare.