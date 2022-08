Montoya: "A Spa scommetterei su Leclerc"

25-08-2022 08:21

Archiviata la pausa estiva della Formula Uno, questo weekend si torna in pista per correre in Belgio e più precisamente sul tracciato di Spa.

Una gara importante anche e soprattutto ai fini della classifica mondiale: tanti puntano ancora sulla vittoria di Verstappen, altri scommettono sulla rinascita della Mercedes,m entre altri ancora, come ad esempio, Pablo Montoaya, dà credito al monegasco della Ferrari, Cherles Leclers.

Dopo un errore compiuto in Francia e una mancata vittoria in Ungheria imputabile alle strategie del muretto, Leclerc potrebbe tornare sul gradino più alto del podio proprio in Belgio, lì dove peraltro ottenne la prima vittoria in carriera nel 2019 al volante della Ferrari.

L’ex pilota colombiano è convinto nella voglia di riscatto del numero 16 della Rossa, nonché delle caratteristiche del circuito belga che meglio si sposano con quelle della Ferrari F1-75: “Io punterei su Charles – ha commentato – di solito sono un grande sostenitore di Verstappen, ma penso che quella pista potrebbe essere una di quelle particolarmente favorevoli alla Ferrari”.

“È un tracciato disegnato per essere veloce, in cui è richiesto un buon ritmo – ha aggiunto – ci sono le condizioni giuste anche per la Red Bull, ed è un tracciato ideale per un pilota come Perez, che credo si stia comportando molto bene. Sono certo che il duo della Red Bull sarà lì, ma se dovessi scommettere oggi, probabilmente punterei su Charles”.