Monza, a Galliani il premio Manlio Scopigno – Felice Pulici

Il vicepresidente vicario nonché amministratore delegato brianzolo premiato per la promozione in Serie A

29-03-2023 16:47

Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, ha ricevuto a Milano il premio Manlio Scopigno – Felice Pulici come Manager of the year, per la stagione calcistica 2021-2022 che ha visto il Monza promosso per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Il riconoscimento è stato consegnato da Fabrizio Formichetti, presidente dell’Asd Scopigno Cup: “Non va solo alla strepitosa carriera, ricordando che Adriano Galliani è il dirigente con più trofei in bacheca, ma anche alla sua nuova avventura con Ac Monza, portato grazie alla passione e alla competenza in Serie A, per la prima volta nella sua storia”. “Questo premio mi onora per la sua importanza e mi commuove anche per quella che è stata la mia personale vicinanza a Felice Pulici – ha osservato Galliani – oltre che per la stima per Manlio Scopigno”.