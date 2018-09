Monza, Alfredo Magni si candida

Alfredo Magni, che sfiorò la promozione in serie A con il Monza, con Radio Sportiva ha commentato le voci che vogliono Adriano Galliani e Silvio Berlusconi interessati alla società brianzola.

“Con Galliani ho lavorato nove anni. E’ una persona molto competente e la dimostrazione è quello che ha fatto nel calcio, conoscendolo non può starne senza – ha detto -. Il suo sarebbe un impegno importantissimo per rilanciare la Brianza, che ne ha bisogno. Anche se in queste annate ha lavorato bene il presidente Nicola Colombo sarebbe necessario un rilancio in grande: ci sono le strutture e anche lo stadio per lavorare bene e giocare un campionato di alti livelli”.

“Ho tanti anni: sono ancora disponibile, anche io sono malato di calcio” ha aggiunto Magni, pronto a lanciarsi in questa nuova avventura qualora venisse chiamato.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 11:55