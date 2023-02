I brianzoli battono i rossoblu per 1-0 e li raggiungono in classifica a quota 29 punti.

12-02-2023 17:05

Il Monza non si ferma più: un gol di Donati al 25′ regala la vittoria alla squadra di Palladino, ancora imbattuta nel 2023. I brianzoli, dopo l’ennesima vittoria, raggiungono proprio i rossoblù a 29 punti in classifica.

Decisivo quindi il gol di Donati: Sensi serve Petagna che sfonda in area e vince il duello con Posch, la palla arriva al terzino che sotto porta infila Skorupski portando il Monza in vantaggio. Alla fine il risultato non cambia ed è 1-0 per gli ospiti.