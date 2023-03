Monza: fari su bomber Pavlidis, giustiziere della Lazio con l'AZ

Un emissario del club brianzolo presente in Olanda all'AFAS Stadium nella sfida contro i biancocelesti

17-03-2023 17:49

Comincino a prendere appunti i fantallenatori in vista della prossima stagione: il Monza ha infatti messo gli occhi sul prolifico attaccante greco dell’AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis, classe 1998, giustiziere della Lazio in Europa League. Proprio ieri, giovedì 16 marzo, come riferito dal Tuttomercatoweb, un emissario del club brianzola sarebbe stato presente nella tribuna dell’AFAS Stadium.

Dopo aver giocato, in patria nelle giovanili del Nafpaktiakos, Pavlidis ha proseguito la sua Germania prima in Germania col Bochum e con la squadra riserve del Borussia Dortmund, poi nei Paesi Bassi con le maglie di Willem II e, appunto, AZ Alkmaar.