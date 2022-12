02-12-2022 15:47

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è intervenuto davanti ai cronisti sul caso Juventus a margine dell’Assemblea di Lega.

Il dirigente dei brianzoli ha così commentato il caos societario che sta attraversando il club bianconero, con le dimissioni in massa del CdA e del presidente Andrea Agnelli, che potrebbe andare a processo per l’indagine sulle plusvalenze: “Non mi piace commentare i fatti relativi agli altri club, ma non vorrei che si demonizzasse troppo su questa vicenda. Stiamo calmi”.